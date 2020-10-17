Kulu’da asayiş uygulaması

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Konya’nın Kulu ilçesinde, Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçe genelindeki denetimlerini sürdürüyor.

Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 19 ikamet, 3 iş yeri, 7 araç ve 4 pazar tezgahında denetim yapıldı. Yapılan kontrollerde bir adet tabanca, 8 adet av tüfeği, 5 adet pompalı tüfek, 2 adet kurusıkı tabanca, 14 adet bıçak, 1 adet cop ve silahlara ait mermi ele geçirildi. Yapılan aramaların ardından 14 şahıs hakkında ele geçirilen suç unsurlarından dolayı adli işlem yapılacağı öğrenildi.

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