Bakan Kasapoğlu: Konya'da Türkiye'nin ilk veledrom, atletizim ve cimnastik tesislerinin temelini atacağız

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Kasapoğlu: Konya'da Türkiye'nin ilk veledrom, atletizim ve cimnastik tesislerinin temelini atacağız

DHA

Bakan Kasapoğlu: Konya'da Türkiye'nin ilk veledrom, atletizim ve cimnastik tesislerinin temelini atacağız


İsmail AKKAYA Muhammed Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA,(DHA)-
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Konya'da bir dizi ziyarette bulundu. İl olarak Konya Valisi Vahdettin Özkan'ı makamında ziyaret eden Bakan Kasapoğlu, daha sonra 2021 İslam Dayanışma Oyunları´nda hizmet verecek olan olimpiyat yüzme havuzunun temel atma törenine katıldı. Bakan Kasapoğlu, temeli atılan havuzun 2021 İslam Dayanışma Oyunlar'nda kullanılacağını belirterek, Konya'da Türkiye'nin ilk bisiklet sahası olan veledrom, atletizim ve cimnastik tesislerinin de önümüzdeki günlerde temelinin atılacağını dile getirdi.
Olimpik Yüzme Havuzu temel atma töreninde konuşan Bakan Kasapoğlu, Berlin'de Mevlana Camii'ne düzenlenen polis baskınına da tepki gösterdi. Kasapoğlu şunları söyledi: ''Gelirken sosyal medyamdan bir fotoğraf paylaştım. Bir tarafta Mevlana'nın o sembol mekanı bütün dünyanın bildiği. Hoşgörüyü evrensel bir mesaj olarak anlatan o mekan. Bir tarafta da Almanya'daki Mevlana Camii, oradaki polisler, operasyon. Birbirine zıt çok zıt gösterge. Birilerinin orta çağın karanlığına gitme hayalinin, depreştiği, karanlık rüyalarının hep gündemlerinde olduğu, din düşmanlığının ve buna yönelik beslenme arzularının devam ettiği gösteriyor. Ama bizler bugün Konya'dan, Mevlana'nın da ifade etti gibi 'Biz bu topraklara sevgiden başka bir şey ekmedik' diyor. Biz onlara inat, hep birlikte, merhameti, sevgiyi, barış haykıracağız. Bu yolda hep birlikte aydınlığa yürüyeceğiz. Bu yolda aydınlığa yürüyeceğiz. Birilerine inat hep birlikte din düşmanlığıyla, ayrımcılıkla mücadelemizi azimle ve kararla sürdürmeye devam edeceğiz.''
KONYA 2021 İSLAM DAYANIŞMA OYUNLARINA EV SAHİPLİĞİ YAPACAK 
Kasapoğlu, Konya'nın güzel bir şehir olduğunu ve 2021 İslami Dayanışma Oyunlarına ev sahipliği yapacağını hatırlattı. Kasapoğlu, durmadan çalışmaya devam edeceklerini belirterek, ''Durmadan, usanmadan, yorulmadan hiç bir engele ve operasyonlara prim vermeden, birlik tablosu ve kardeşlik iklimiyle yarınlara yürüyeceğiz. Hedefimiz, her şeye layık olan insanlarımızı hizmet standartlarını daha yukarı taşımaktır" dedi. 
Gençlerin önemine değinin Bakan Kasapoğlu, ''Meclisimiz, en genç milletvekilleriyle bu dönem tanıştı. Bir tanesi de Selman Bey aramızda. Konya'nın en genç milletvekili, temsil etmesi ve gençliğin gücü açısından da önemli. Bizim en büyük umudumuz, ümidimiz, varlığımız gençlerimiz ve onların yanında olmaya spor tesisleriyle, yurtlarla, kamplarla, her alanda yanlarında olmaya devam edeceğiz. Birileri gençlerimizi istismar etmek için çalışacaklar. Çeşitli tuzaklar kuracaklar. Kandırmaya çalışacaklar. Biz bir gencimizi dahi onların tuzaklarına kaptırmamak için çalışacağız'' diye konuştu. 
Bakan Kasapoğlu, temeli atılan olimpik yüzme havuzunun 2021 İslam Dayanışma Oyunlar'nda kullanılacağını belirterek, Konya'da Türkiye'nin ilk bisiklet sahası olan veledrom, atletizim ve cimnastik tesislerinin de önümüzdeki günlerde temelinin atılacağını söyledi.   
Bakan Kasapoğlu, daha sonra Selçuklu Belediyesi tarafından 4 okula şehitlerin ismi verilerek yaptırılacak olan spor salonlarının temel atma törenine katıldı.   
Bakan Kasapoğlu, bakanlık olarak gençlere verdikleri önemi değinerek gençlerin 1 dakikasının bile heba olmaması için onların kullanabileceği tesisler kazandırmaya devam edeceklerini kaydetti.  
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Bakan Kasapoğlu'nun gelişi 
Valiliği ziyareti 
Olimpik Yüzme Havuzu temel atma töreni 
Bakan Kasapoğlu'nun konuşması 
Temel atma töreni 
4 spor salonunun temel atma törenine katılması 
Genel ve detay
DHA-Spor Türkiye-Konya İsmail AKKAYAMuhammed Salih BÜYÜKSAMANCI
2020-10-24 16:54:53

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bakan Kasapoğlu: Konya'da Türkiye'nin ilk veledrom, atletizim ve cimnastik tesislerinin temelini atılacağız
YEREL HABERLER Bakan Kasapoğlu: Konya'da Türkiye'nin ilk veledrom, ...
Konya’da 3 bin 370 araç ve sürücüye 1 milyon 484 bin lira ceza
YEREL HABERLER Konya’da 3 bin 370 araç ve sürücüye 1 milyon 484 bin ...
Konya'da kaza: 1 ölü, 7 yaralı
YEREL HABERLER Konya'da kaza: 1 ölü, 7 yaralı
Nasreddin Hoca’nın torunları sabah namazında buluştu
YEREL HABERLER Nasreddin Hoca’nın torunları sabah namazında buluştu
MEDAŞ enerji depolama projesiyle kaliteli ve sürdürülebilir enerji tedariği sağlayacak
YEREL HABERLER MEDAŞ enerji depolama projesiyle kaliteli ve ...
FETÖ'den görevden uzaklaştırılan astsubay, tütün kaçakçılığından gözaltına alındı
YEREL HABERLER FETÖ'den görevden uzaklaştırılan astsubay, tütün ...
Konya’da uyuşturucu satıcılarına darbe
YEREL HABERLER Konya’da uyuşturucu satıcılarına darbe
Seydişehir'de, uyuşturucu operasyonunda; 4 tutuklama
YEREL HABERLER Seydişehir'de, uyuşturucu operasyonunda; 4 tutuklama
Yanan evlerine çaresizce baktılar 10 kişilik ailenin yaşadığı ev yangında kullanılamaz hale geldi
YEREL HABERLER Yanan evlerine çaresizce baktılar 10 kişilik ailenin ...
Konya'da mısır yüklü tır otomobillere çarpıp devrildi: 3 yaralı
YEREL HABERLER Konya'da mısır yüklü tır otomobillere çarpıp ...
Konya’da 69 adet kaçak akıllı cep telefonu ele geçirildi
YEREL HABERLER Konya’da 69 adet kaçak akıllı cep telefonu ele ...
Otostop yapan cinayet zanlısı 'Adana'ya gideceğini' zannedip, sivil polis aracına bindi
YEREL HABERLER Otostop yapan cinayet zanlısı 'Adana'ya gideceğini' ...
Seydişehir'de 2 büyük yatırımın temeli atıldı
YEREL HABERLER Seydişehir'de 2 büyük yatırımın temeli atıldı
Beyşehir'deki fotoğraf yarışmasında ödüller sahiplerini buldu
YEREL HABERLER Beyşehir'deki fotoğraf yarışmasında ödüller ...
Tır pancar yüklü traktöre arkadan çarptı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Tır pancar yüklü traktöre arkadan çarptı: 3 yaralı
Konya merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 7 gözaltı
YEREL HABERLER Konya merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 7 gözaltı
Uzm. Dr. Gönülalan: “Tiroid hastalıkları özellikle hipotiroidi aileler içerisinde geçişleri de çok sever”
YEREL HABERLER Uzm. Dr. Gönülalan: “Tiroid hastalıkları özellikle ...
İzinsiz kazı yapan şahıslar jandarmaya yakalandı
YEREL HABERLER İzinsiz kazı yapan şahıslar jandarmaya yakalandı
İki kişinin öldüğü silahlı kavgada tutuklu sayısı 2’ye yükseldi
YEREL HABERLER İki kişinin öldüğü silahlı kavgada tutuklu sayısı ...
Filyasyon görevlisini alıkoyup darp eden şahıs tutuklandı
YEREL HABERLER Filyasyon görevlisini alıkoyup darp eden şahıs ...
Konya Barosu'ndan avukata bıçaklı saldırıya tepki
YEREL HABERLER Konya Barosu'ndan avukata bıçaklı saldırıya tepki
Konya Barosu avukat Asilcan Tuzcu'ya yapılan bıçaklı saldırıyı kınadı
YEREL HABERLER Konya Barosu avukat Asilcan Tuzcu'ya yapılan bıçaklı ...
Başgardiyanı yaralayan kadın, eski yengesini korkutmak için silahı çıkarmış (2)
YEREL HABERLER Başgardiyanı yaralayan kadın, eski yengesini ...
Karatay’da yatırımlar hız kesmiyor
YEREL HABERLER Karatay’da yatırımlar hız kesmiyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X