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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karatay “Mobil EBA Destek Noktası” projesi hayata geçti

İHA

Karatay “Mobil EBA Destek Noktası” projesi hayata geçti

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi, pandemi dönemiyle hayata geçen uzaktan eğitim sisteminde, öğrencilerin eğitimöğretim faaliyetlerine sorunsuz bir şekilde erişebilmesi için İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüyle “Mobil EBA Destek Noktaları” oluşturuldu.
Korona virüs pandemisi sebebiyle ülke genelinde eğitim ve öğretim, uzaktan bir şekilde sürdürülüyor. Ancak bazı öğrencilerin bilgisayarı tableti veya internete erişimi bulunmuyor. Karatay Belediyesi de İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile işbirliği yaparak bu süreçte öğrencilere destek vermek ve onların derslerine sorunsuz bir şekilde erişebilmeleri amacıyla “Mobil EBA Destek Noktası” projesini hayata geçirdi. “Bilgi Senin Olduğun Her Yerdedir” sloganıyla yürütülen proje, Milli Eğitim Bakanlığı’nın yanı sıra öğrenciler ile ailelerin talepleri doğrultusunda hayata geçirildi. Evlerinde internet erişimi, bilgisayarı ve tableti olmayan veya okullarında gerekli çalışmalarda bulunamayan öğrenciler, tam donanımlı dizüstü bilgisayarların bulunduğu “Mobil EBA Destek Noktası” projesinden ücretsiz bir şekilde faydalanabiliyor.

“Proje 16 mahallede uygulanıyor”
Proje, Karatay’da merkez mahallelerinin yanı sıra merkeze uzak toplamda 16 mahallede uygulanıyor. 38 bilişim teknolojileri uzmanı ve rehber öğretmenlerin gözetiminde devam eden projeden faydalanmak isteyen öğrenciler ise, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü veya okullarıyla irtibata geçerek “Mobil EBA Destek Noktası”nın hangi gün veya saatte nerede olacağı hakkında bilgi sahibi olabiliyor. Dönüşümlü olarak ve gruplar halinde yapılan derslerle öğrenciler hem arkadaşlarından hem de derslerinden geri kalmamış oluyor. Salgın dolayısıyla sosyal mesafe kuralına uygun olarak işlenen derslerde öğrencilerin sağlığı ön planda tutuluyor. Projeden faydalanan öğrenciler için tüm Korona virüs önlemleri de alınmış durumda. Maskesi olmayan öğrencilere maske veriliyor, girişlerde ise öğrenciler dezenfeksiyon cihazını kullanarak ellerini dezenfekte ediyor. Proje görevlileri de kullanılan bilgisayar ve masaları her grup eğitiminin ardından steril hale getiriyor.

“Eğitime verdiğimiz destekler ve projelerimiz büyüyerek devam edecek”
Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Karatay Belediyesi olarak eğitimi ve öğrencilerin geleceğe en iyi şekilde hazırlanmalarına büyük önem verdiklerini belirtti. Başkan Hasan Kılca, “Her platformda çocuklarımızı ve öğrencilerimizi önemsediğimizi her fırsatta, her platformda ifade ettik ve onlar için neler yapabilirizin mücadelesini verdik, vermeye de devam ediyoruz. Bilindiği gibi korona virüs pandemisi dolayısıyla eğitim ve öğretimler uzun bir süredir uzaktan sistemiyle yapılıyor. Bu süreçte bazı öğrenciler, internete veya gerekli ekipmana sahip değiller. Karatay Belediye olarak bizler de İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzle işbirliği yaparak ‘Mobil EBA Destek Noktası’ projemizi hayata geçirdik. Bu sayede eğitimin uzaktan yapıldığı Covid19 salgın süresince internet erişiminde zorluk yaşayan öğrenciler için, uzaktan eğitimlerine devam etme imkanı sunuyoruz. İnşallah çocuklarımız için zor olan bu süreci de hep birlikte sorunsuz atlatacağız. Çocuklarımızın sağlıklı bir şekilde eğitim öğretimi her şeyden daha önemli. Bu projenin öğrencilerimize katkı sağlayacağını temenni ediyorum. Eğitime yönelik desteklerimiz ve projelerimizin artarak devam edeceğini bir kez daha belirtiyor ve bu vesileyle bütün öğrencilerimize başarılar diliyorum” dedi.
Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Sağdıç da eğitime dair birçok proje yürüttüklerini belirterek Karatay Belediyesi ile yürütülen bu projenin de önemli bir eksikliği giderdiğini söyledi. Sami Sağdıç, “Çocuklarımızın okullarını çok özlediğini biliyoruz. Süreci tedbirlerle atlatarak en kısa zamanda onların okullarına kavuşacağına inanıyorum. Eğitime dair bugüne kadar birçok yatırımı ve projeyi hayata geçiren, bu projede de bizlerle birlikte hareket eden Karatay Belediye Başkanımız Hasan Kılca’ya teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.

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