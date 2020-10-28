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Konyaspor, Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü

İHA

Konyaspor, Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü

Süper Lig’in 7. haftasında M. Başakşehir’i konuk edecek olan Konyaspor, öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.
Kayacık Tesisleri’nde, Teknik Direktör İsmail Kartal ve yardımcı antrenörler yönetiminde yapılan antrenman koşu ve ısınma ile başladı. Antrenman, topla ve topsuz yapılan çabukluk hareketleri ve 5’e 3 topla oyun ile devam etti. Oyuncular, çift kale maç ile çalışmayı tamamladı.

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