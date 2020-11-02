Konya, Ekim ayında 215,8 milyon dolar ihracat yaptı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Konya, Ekim ayında 215,8 milyon dolar ihracat yaptı

İHA

Konya, Ekim ayında 215,8 milyon dolar ihracat yaptı

Konya, Ekim ayında ihracatını yüzde 18,06 artırarak 215,8 milyon dolar ihracat yaptı.
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Ekim ayı geçici dış ticaret verilerini açıkladı. Türkiye’nin ihracatı Ekim’de geçtiğimiz yılın aynı ayına yüzde 5,6’lık artışla 17 Milyar 333 Milyon dolar oldu. Ekim’de Konya ise 215 milyon 797 bin dolar ihracat gerçekleştirdi. Bu rakama göre Konya, Türkiye ihracatından yüzde 1.34 pay aldı. Ekim’de Konya’nın ihracatı 2020 yılının Eylül ayına göre de yüzde 6,23 oranında artış gösterdi. 2020 yılı on aylık ihracat rakamı ise 1 milyar 745 milyon dolara ulaştı. İlk on ayda Konya ihracatını yüzde 4,09 artırdı.
İhracat rakamlarını değerlendiren Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk Konya’nın Eylül’ün ardından Ekim ayında da ihracat rekoru kırarak Cumhuriyet tarihinin en yüksek aylık ihracat rakamı rekorunu yenilediğini söyledi.
Başkan Öztürk, “Salgın nedeniyle küresel ticaretteki yavaşlamanın etkisi ile ülkemiz ve şehrimiz ihracatında 2020’nin ilk 5 ayında yaşanan düşüşün ardından ekonomide normalleşme süreci ile birlikte Haziran ayında ihracatımızı yüzde 55,26 artırarak yeniden yüksek ihracat rakamlarına ulaşacağımızı göstermişti. 2020’nin Temmuz, Ağustos ve Eylül ayları kapsayan 3. çeyrekte Konya tarihinin en yüksek ihracat rakamlarına imza attı. Ekim ayı ile birlikte çıtayı daha da yükswelten şehrimiz 215,8 milyon dolar ihracat yaptı. Türkiye’nin ihracatında yüzde 5,6 artış olduğu Ekim ayında Konya ihracatını yüzde 18,06 oranında artırma başarısı göstermiştir. Bir önceki aya göre ise yüzde 6,23 artan ihracatımızın yükselmeye devam ettiğini görüyoruz. 1.745 milyar dolara ulaşan 2020 yılı ilk on aylık ihracat rakamımız da geçen senenin üzerinde artış sağlamayı başarmıştır. Salgının etkilediği 2020'de, ekonomideki zorluğu aşmak için firmalarımızla birlikte yüksek ihracat artışına yönelik yaptığımız çalışmaların karşılığını almaktan dolayı mutluyuz. 2020 yılı sonunda ihracatımızın 2 milyar doların üzerine çıkarak hedefini gerçekleştireceğine inanıyoruz. Tüm zorluklara rağmen bir önceki aydan daha çok çalışan, ekonomimizi büyütmek için emek harcayan tüm müteşebbislerimizi kutluyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Vahşi cinayetin zanlısı: Mırıldanıp duruyordu, öldürmek istedim, öldürdüm (2)
YEREL HABERLER Vahşi cinayetin zanlısı: Mırıldanıp duruyordu, ...
Yunak'ta sokak hayvanlarına besleme noktası
YEREL HABERLER Yunak'ta sokak hayvanlarına besleme noktası
Konya Emniyetinin denetimleri devam ediyor
YEREL HABERLER Konya Emniyetinin denetimleri devam ediyor
Akşehir’de uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Akşehir’de uyuşturucu operasyonu
Vahşi cinayetin zanlısı: Mırıldanıp duruyordu, öldürmek istedim, öldürdüm
YEREL HABERLER Vahşi cinayetin zanlısı: Mırıldanıp duruyordu, ...
Akşehir’de kaçak içki ele geçirildi
YEREL HABERLER Akşehir’de kaçak içki ele geçirildi
İzmir'deki depremle ilgili provokatif paylaşım yapan 2 kişi serbest bırakıldı
YEREL HABERLER İzmir'deki depremle ilgili provokatif paylaşım yapan ...
Araçlara kışlık bakım uyarısı
YEREL HABERLER Araçlara kışlık bakım uyarısı
Konya’da yaşlı adam yangında hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Konya’da yaşlı adam yangında hayatını kaybetti
Okan Buruk: "Zorlu bir akşamdı ancak kazandığımız için mutluyuz"
YEREL HABERLER Okan Buruk: "Zorlu bir akşamdı ancak kazandığımız ...
İttifak Holding Konyaspor - Medipol Başakşehir maçının ardından
YEREL HABERLER İttifak Holding Konyaspor - Medipol Başakşehir ...
İsmail Kartal: “En az bir puanla ayrılmamız gerekirdi”
YEREL HABERLER İsmail Kartal: “En az bir puanla ayrılmamız ...
İttifak Holding Konyaspor - Medipol Başakşehir: 1-2
YEREL HABERLER İttifak Holding Konyaspor - Medipol Başakşehir: 1-2
İttifak Holding Konyaspor- Medipol Başakşehir (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER İttifak Holding Konyaspor- Medipol Başakşehir (EK ...
Süper Lig: Konyaspor: 1 - M. Başakşehir: 2 (Maç sonucu)
YEREL HABERLER Süper Lig: Konyaspor: 1 - M. Başakşehir: 2 (Maç ...
İttifak Holding Konyaspor- Medipol Başakşehir (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER İttifak Holding Konyaspor- Medipol Başakşehir ...
Süper Lig: Konyaspor: 0 - M. Başakşehir: 1 (İlk yarı)
YEREL HABERLER Süper Lig: Konyaspor: 0 - M. Başakşehir: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: Konyaspor: 0 - Medipol Başakşehir 0 (Maç devam ediyor)
YEREL HABERLER Süper Lig: Konyaspor: 0 - Medipol Başakşehir 0 (Maç ...
Selçuklu Belediyesi İzmir’e yardım elini uzattı
YEREL HABERLER Selçuklu Belediyesi İzmir’e yardım elini uzattı
Kulu’da zincirleme trafik kazası: 3 yaralı
YEREL HABERLER Kulu’da zincirleme trafik kazası: 3 yaralı
İzmir'deki depremle ilgili provokatif paylaşım yapan 2 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı
YEREL HABERLER İzmir'deki depremle ilgili provokatif paylaşım yapan ...
Taşkent’te yatırımlara inceleme
YEREL HABERLER Taşkent’te yatırımlara inceleme
Prof. Dr. Çolpan: “En büyük koruyucumuz maskemiz”
YEREL HABERLER Prof. Dr. Çolpan: “En büyük koruyucumuz maskemiz”
Tarladaki mısırı hasat edip çaldılar
YEREL HABERLER Tarladaki mısırı hasat edip çaldılar

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X