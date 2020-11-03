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Kedilerin zehirlenmesine tepki: İzmir´de kurtarılan hayvanlar, burada öldürülüyor

DHA

Kedilerin zehirlenmesine tepki: İzmir´de kurtarılan hayvanlar, burada öldürülüyor


Hasan DÖNMEZMuhammed Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA, (DHA)KONYA'da hayvanseverler, bir apartmanın bahçesinde besledikleri kedilerden 4'ünün zehirlenerek öldürülmesi üzerine tepki gösterdi. Hayvanseverler adına suç duyurusunda bulunan Avukat Elif Leyla Osmançelebioğlu, ''İzmir´de 5 gündür 55 saate kurtarılan hayvanlar var. Ekiplerin, insanlardan ayırmadan o hayvanları canla başla kurtarmak için uğraştığını görüyoruz. Ama orada kurtarılan hayvanlar, burada zehirlenerek öldürülüyor'' dedi.
Karatay ilçesi Büyüksinan Mahallesi Beyman Sultan Sokak'ta hayvanseverler, bir apartmanın bahçesinde sokak kedilerine besliyor. Dönüşümlü olarak hayvanların beslenmesiyle ilgilenen mahalleli, kedilerden 4'ünün zehirlenerek öldürüldüğünü fark etti. Duruma tepki gösteren mahalleli, yetkililerden yardım istedi. 
Mahalleli Şaziye Pekdemir, besledikleri kedilerden 4'ünün farklı zamanlarda zehirlenerek öldürüldüğünü, bazılarının ise ortadan kaybolduğunu anlatarak, şöyle konuştu:
''Biz mahallede birkaç kişi dönüşümlü olarak sokaktaki hayvanları besliyoruz. Birkaç besleme noktamız var. Onlardan bir tanesi de bu sitenin bahçesi. Bu apartmanda oturan bir hocamız vardı ve yıllardır sokak kedilerini besliyordu. Biz de ona yardımcı oluyorduk. Bir ay önce de buradan taşındı ve kedileri besleme görevini biz devraldık. Hocamızın taşınmasından sonra hayvanları besleme konusunda tartışma yaşanmış. Geçen salı günü kedilerden birinin ölü olarak bulduk. Daha sonra da toplam 4 kedimizi aynı şekilde öldürmüş olarak bulduk. Bazıları da ortaya yok. Hayvanları katledenlerin bulunup, gerekli cezanın verilmesini istiyoruz.''
'HAPİS CEZASI OLMADIĞI İÇİN AÇIKÇA TEHDİT EDİYORLAR'
Hayvanları besledikleri için bazı komşularından da tehdit aldıklarını öne süren Züleyha Türksever, ''Bizleri açıkça tehdit edenler var. Kediyi gösterip, 'Ben bunu öldürürüm, veririm parasını çıkarım' diyor. Neden? Çünkü hapis cezası olmadığı için adam parasını veriyor, çıkıyor'' dedi. 
'ARTIK BİR YASA ÇIKMALI, ONLAR DA CANLI'
Olayla ilgili suç duyurusunda bulunan Avukat Elif Leyla Osmançelebioğlu, şunları söyledi:
''Burada 4 hayvanımız zehirlenerek öldürüldü. İzmir´de 5 gündür 55 saate kurtarılan hayvanlar var. Oradaki ekipleri, insanlardan ayırmadan o hayvanları canla başla kurtarmak için uğraştığını görüyoruz. O hayvanlar kurtulduğunda bir insan kurtulmuş gibi seviniyoruz. Ama orada kurtarılan hayvanlar, burada zehirlenerek öldürülüyor, kimseye zararı olmayan hayvanlar. Biz bunu anlayamıyoruz. Artık bir yasa çıkması gerekiyor. İnsan öldürmekten farkı olmayan bu canlıların öldürülmesi konusunda hiçbir şey yapılamıyor. Depremde, bunlar kedi bırakalım kurtarmayalım demeden, insan için ne kadar çaba harcandıysa, hayvanlar için de o kadar çaba harcandı. Çünkü o da bir canlı, insandan hiçbir farkı yok. Maalesef burada da hayvanlar katlediliyor.''  DHA-Güvenlik Türkiye-Konya Muhammed Salih BÜYÜKSAMANCI
2020-11-03 15:24:06

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