Konya Şeker'den üreticilere 28 milyon lira motorin avansı

Muhammed Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA, (DHA)KONYA Şeker, üreticilere 28 milyon 242 bin 200 lira tutarında 4 milyon 569 bin 936 litre motorin avansı dağıtacak.

Ülke tarımının lokomotifi Konya Şeker, henüz sona ermeyen koronavirüsü salgınına rağmen gıda güvenliğinin riske girmemesi için gayret gösteren, tarlayı, tapanı boş bırakmayan üreticisine yönelik desteklerine devam ediyor. Salgın başladığında on binlerce üreticisine koruyucu sağlık seti dağıtan, 2020-21 kampanya döneminin başlangıcından bu yana üreticiye ayni ve nakdi avans ödemesi gerçekleştiren Konya Şeker, bugün gerçekleştireceği motorin avansı dağıtımıyla mart ayından beri avans dağıtımını gerçekleştirmiş olacak.

Konuyla ilgili açıklama yapan Pankobirlik Genel Başkanı Recep Konuk, şunları söyledi:

''İçinden geçtiğimiz dönemin zorluklarının tarladaki üretimi ve üreticiyi zorlamaması için Konya Şeker yükü omuzluyor, üreticiyi desteksiz bırakmıyor. Bazı sektörlerdeki yavaşlama ve kayıpların telafisi olur. Ancak tarladaki üretimdeki kayıpların, tarlanın durmasının hem telafisi olmaz hem de daha büyük ve aşılması güç problemleri tetikler. Mesela, pancar, ayçiçeği, patates, buğday, süt, et aklınıza gelen her üründeki kayıp sadece tarlanın kaybı değildir, çocuklarımızın sofradaki tabaklarındaki yemekten de bardaktaki içeceğinden de kayıptır. Ülkemizin döviz rezervlerinden de kayıptır. Ekmek azalırsa ülkenin huzuru da kaçar, sosyal maliyet büyür. Yani tarlada devrilecek bir domino taşı mutfaktaki, lokantadaki, marketteki, pazardaki domino taşlarını da devirir. O nedenle üretim kaybına tahammül edemeyeceğiz, etmememiz gereken en önemli sektörlerden biri tarım sektörüdür. Nitekim, Hazine ve Maliye Bakanlığımız ile kamu kurumlarımız da bu süreçte hem sözleşmeli üretim hem de avans uygulaması ile önemli adımlar attılar. İnşallah bu yaklaşım hem daha çok ürün grubuna hem daha çok üreticiyi kapsayacak şekilde hem de özel sektöre doğru da yaygınlaştırılır ve üreticinin omzundaki finansman yükü bölüşülür.''

Verilecek avansın sadece üreticiye değil, Konya'daki sosyoekonomik hayatı da destekleyeceğini belirten Konuk, ''Üreticinin bu dönemde en çok ihtiyaç duyduğu girdi motorin. Konya Şeker´de bugün dağıtımına başladığı motorin avansı ile onların tarladaki işinin aksamaması için üzerine düşeni yapıyor. Konya Şeker´in üreticisine her ay bir desteği oluyor. Elbette verdiği bu destek sadece çiftçimize üreticiye, üretime destek anlamına gelmiyor. Konya ve ilçelerinin ekonomisi için de çok ciddi bir katkı yapmış oluyor. Şunu rahatlıkla ifade edebiliriz, Konya Şeker artık sadece bağın bahçenin, tarlanın tapanın, besinin, süt üretiminin güvencesi değil aynı zamanda çarşının, pazarın, esnafın da güvencesidir '' diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Konya Muhammed Salih BÜYÜKSAMANCI

2020-11-06 16:22:06



