Konya'da sokağa çıkma kısıtlamasına uyuldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Konya'da sokağa çıkma kısıtlamasına uyuldu

DHA

Konya'da sokağa çıkma kısıtlamasına uyuldu


İsmail AKKAYA/KONYA (DHA)KONYA'da koronavirüs tedbirleri kapsamında saat 20.00 itibarıyla başlayan sokağa çıkma kısıtlamasına uyuldu. Ancak kısıtlamanın ilk dakikalarında işten çıkıp, evlerine gitmek isteyenlerin hala sokaklarda olduğu görüldü. 
Türkiye genelinde olduğu gibi Konya'da koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci günü saat 20.00 itibariyle başladı. Saat 05.00'e kadar sürecek kısıtlamaya kentte uyulurken, kısıtlamanın ilk dakikalarında işten çıkıp, evlerine gitmek isteyenlerin hala sokaklarda olduğu görüldü. Polis ekipleri, İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelge kapsamında denetimlere başladı. Şehrin pek çok noktasında denetim yapan ekipler, saat 20.00'den itibaren sokaktaki vatandaşları durdurarak, belgelerini kontrol etti. DHA-Genel Türkiye-Konya İsmail AKKAYA
2020-11-22 21:11:27

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İsmail Kartal: "Kazanma iradesi ve karakterle maçı kazanmasını bildik"
YEREL HABERLER İsmail Kartal: "Kazanma iradesi ve karakterle maçı ...
İrfan Buz: "Çok fazla hamle şansımız olmadı"
YEREL HABERLER İrfan Buz: "Çok fazla hamle şansımız olmadı"
İttifak Holding Konyaspor - Kasımpaşa maçının ardından
YEREL HABERLER İttifak Holding Konyaspor - Kasımpaşa maçının ...
İttifak Holding Konyaspor - Kasımpaşa (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER İttifak Holding Konyaspor - Kasımpaşa (EK ...
Süper Lig: Konyaspor: 2 - Kasımpaşa: 1 (Maç sonucu)
YEREL HABERLER Süper Lig: Konyaspor: 2 - Kasımpaşa: 1 (Maç sonucu)
İttifak Holding Konyaspor - Kasımpaşa: 2-1
YEREL HABERLER İttifak Holding Konyaspor - Kasımpaşa: 2-1
İttifak Holding Konyaspor - Kasımpaşa (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER İttifak Holding Konyaspor - Kasımpaşa (FOTOĞRAFLAR)
Süper Lig: Konyaspor: 0 - Kasımpaşa: 1 (İlk yarı)
YEREL HABERLER Süper Lig: Konyaspor: 0 - Kasımpaşa: 1 (İlk yarı)
Otobüsten iner inmez uyuşturucu ile yakalandı
YEREL HABERLER Otobüsten iner inmez uyuşturucu ile yakalandı
Beyşehir Gölü Milli Parkı sonbaharda doğa tutkunlarını hayran bırakıyor
YEREL HABERLER Beyşehir Gölü Milli Parkı sonbaharda doğa ...
Konya'da 15 gün süreyle toplu etkinlikler yasaklandı
YEREL HABERLER Konya'da 15 gün süreyle toplu etkinlikler yasaklandı
Beyşehir Gölü kuş cennetine döndü
YEREL HABERLER Beyşehir Gölü kuş cennetine döndü
KOMEK kursiyerlerinden Arakan’a su kuyusu
YEREL HABERLER KOMEK kursiyerlerinden Arakan’a su kuyusu
2020 yeni parklar ve yeşil alanlarda Meram için atılım yılı oldu
YEREL HABERLER 2020 yeni parklar ve yeşil alanlarda Meram için ...
Konya Büyükşehir 700 bin metrekare araziyi üretime ve ekonomiye kazandırıyor
YEREL HABERLER Konya Büyükşehir 700 bin metrekare araziyi üretime ve ...
Çocuk yaşta obez olanlar gençliklerinde kalp ve tansiyon hastalığına yatkın olabiliyor
YEREL HABERLER Çocuk yaşta obez olanlar gençliklerinde kalp ve ...
Selçuklu Belediyesi kendi elektriğini üretmeye başladı
YEREL HABERLER Selçuklu Belediyesi kendi elektriğini üretmeye ...
OSBÜK Başkanı Kütükcü: “Türkiye’nin geleceği OSB’lerde”
YEREL HABERLER OSBÜK Başkanı Kütükcü: “Türkiye’nin geleceği ...
Başkan Karabacak: “Hükümetten esnaf paketi bekliyoruz”
YEREL HABERLER Başkan Karabacak: “Hükümetten esnaf paketi ...
Konya'da cadde meydanlarda sessizlik
YEREL HABERLER Konya'da cadde meydanlarda sessizlik
Konya'da sokağa çıkma kısıtlaması başladı
YEREL HABERLER Konya'da sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Yasa dışı bahisçilerin 100 milyon TL'lik mal varlıklarına el konuldu, 9 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Yasa dışı bahisçilerin 100 milyon TL'lik mal ...
Çorbacıda masaya servis tartışması, taşlı sopalı kavgaya dönüştü: 2 yaralı
YEREL HABERLER Çorbacıda masaya servis tartışması, taşlı sopalı ...
Beyşehir’in tarihi değerleri ele alındı
YEREL HABERLER Beyşehir’in tarihi değerleri ele alındı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X