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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Kavuş mahalle ziyaretlerine devam ediyor

İHA

Başkan Kavuş mahalle ziyaretlerine devam ediyor

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, mahalle ziyaretlerine Havzan, Melikşah, Alavardı, Yaka, Dere, Köyceğiz ve Aşkan mahalleleri ile devam etti.
Mahalle ziyaretlerine hız kesmeden devam eden Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş bu çerçevede Havzan, Melikşah, Alavardı, Yaka, Dere, Köyceğiz ve Aşkan mahallelerini ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Muhtarlarla mahallelerin öncelikli sorunları hakkında görüş alışverişinde bulunan Başkan Kavuş, ziyaretlerinde ayrıca 2021 ve sonrasının da planlamaları için istişarelerde bulundu. Yapılan çalışmaları yerinde inceleme fırsatı da bulan Başkan Mustafa Kavuş, mahallelilerle de bir araya gelerek istek talep ve önerilerini dinledi. Başkan Kavuş, isteklerden acil çözülecekler için kurmaylarına talimat verirken zaman isteyen taleplerden yerine getirilebileceklerin takvime alınacağının müjdesini verdi.

“Kaybedecek tek bir günümüz dahi yok çünkü hizmet beklemez”
Göreve geldikleri günden bu yana yerinden yönetimin en güzel örneklerini ortaya koyduklarını ifade eden Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, bu ziyaretlerin sorunların çözümünde ve vatandaşların beklentilerini yerine getirmede en etkili yolların başında geldiğine vurgu yaptı. Pandemi sürecinde dahi bu ziyaretleri ihmal etmediklerini ifade eden Başkan Kavuş, “Pandemi süresi boyunca bu ziyaretlerimize ara vermedik. Çünkü hizmet beklemez, bizim de kaybedecek tek bir günümüz dahi yok. Ben ve yönetim görevini üstlenen arkadaşlarımız maskemizi taktık, mesafemizi koruduk ama hemşehrilerimizi ziyaret etmeyi ihmal etmedik. Personelim de aynı şekilde maskesini taktı, mesafesini korudu, hijyenine dikkat etti nerede bir ihtiyaç varsa oraya koştu. Bu sebeple görevini layıkıyla yapan her bir arkadaşımı da hizmet kahramanı olarak görüyoruz” diye konuştu.

“Her ziyaretimiz geleceğin mamur meramına atılmış bir adımdır”
Bu ziyaretlerin de öncekiler gibi oldukça faydalı olduğuna işaret eden Başkan Kavuş, “Mahallelilerimizin ve muhtarlarımızın görüşleri, fikirleri, önerileri ve beklentileri bizim için çok önemli. Bizim Meram’ın dört bir yanı için bir hizmet planımız ve projelerimiz var. İşte tüm bunlar için hemşehrilerimizin fikirlerini almak, önerilerini dinlemek ve beklentilerini belirli aralıklarla duymak istiyoruz. Hemşehrilerimizin önceliğini önceliğimiz olarak görmeyi temel politikamız olarak belirledik. İşte bunun adı yerinden yönetimdir. Bu millet ‘biz yaptık oldu’ ya da ‘halka rağmen’ anlayışına mecbur bırakıldı yıllar yılı. Ama Ak Belediyecilikle yıkılan bu anlayışın yerine ‘millet için, milletle beraber hizmet’ anlayışı hakim oldu, görevi devralan her başkan da bu anlayışı bir adım ileriye götürdü. Bizim hedefimiz de birkaç adım ileriye götürerek Meram’ı muhtarlarımız tüm hemşehrilerimizle birlikte yaşamaktan mutluluk duyulacak bir ilçe haline getirmektir. Bugünkü 7 mahalle ziyaretlerimiz de bizim için değerliydi. Hemşehrilerimizle geleceğin Meram’ını istişare ettik. Biz onlarla buluştuğumuz için onlarda dertlerini sevinçlerini başkana anlatma fırsatı yakaladıkları için mutlu oldular. Her bir muhtarıma ve hemşehrime teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.
Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş’a AK Parti Meram İlçe Başkanı Mustafa Dolular, Meram Belediye Meclis üyeleri, Meram Belediyesi Başkan Yardımcıları ve birim müdürleri eşlik etti.

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