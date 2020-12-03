Prof. Dr. Bakbak: “Diyabet hastalığında göz muayenesi aksatılmamalı”

Göz Hastalıkları ve Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Berker Bakbak, bulanık görmeden diyabetik retinopatiye, kataraktan glokoma kadar birçok hastalığa neden olan diyabet hastalığında göz muayenesinin aksatılmaması gerektiğini söyledi.

Medova Hastanesi Göz Hastalıkları ve Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Berker Bakbak, kan şekerinin göz üzerindeki etkilerine değindi. Prof. Dr. Bakbak, küçük damarları etkileyen ve ömür boyu süren kronik bir hastalık olan diyabetin retinanın küçük damarlarını tıkayarak beslenmesini engellediğini belirterek, “Bulanık görmeden diyabetik retinopatiye, kataraktan glokoma kadar birçok hastalığa neden diyabet hastalığında göz muayenesi aksatılmamalıdır. Diyabet, retinadaki kılcal damarların yapısını bozar ve hücre kaybına yol açarak damar geçirgenliğinin bozulmasına, sarı nokta denilen görme merkezinde sıvı ve yağlı maddelerin birikmesine ve beraberinde kılcal damarların tıkanarak beslenmeyen alanların ortaya çıkmasına neden olur. Kan şekeri yüksek seyreden kişilerde normal retina damarlarından farklı olarak retina yüzeyinde küçük damarlar oluşur ve bu damarlar çok kolay kanama eğilimindedir. Göz içindeki bu kanamalar, retina yüzeyinde zarların gelişmesi ve retinanın yerinden ayrılması gibi birçok sorunu da beraberinde getirir” dedi.



“Kan şekeri ameliyat sonrası iyileşmeyi de yavaşlatmaktadır”

Şeker hastalığına bağlı retinada gelişen ödem durumlarında göz içi enjeksiyonlar ve lazer tedavilerinin uygulandığını anlatan Bakbak, “Göz içi kanama durumlarında lazer ve vitrektomi denilen cerrahi ameliyatlar uygulanır. Tüm tedavilerin başarı durumu, hastanın kan şekeri düzeyi ile ilgilidir. Yüksek seyreden kan şekeri, gözdeki damarsal iyileşmeyi engellediği gibi ameliyat sonrası iyileşmeyi de yavaşlatmaktadır. Diyabete bağlı retina hasarı geliştikten sonra mutlaka tedaviye başlanması ve en fazla 6 aylık aralarla göz dibini kontrol ettirmek gerekmektedir. Göz dibi muayenesi göz bebeği genişletilerek yapılan basit bir işlemdir. Gerekli görüldüğü takdirde göz hekimi, anjiyo ya da başka tahliller ile gözdeki hasarı tespit edebilmektedir” diye konuştu.

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