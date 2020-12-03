İttifak Holding Konyaspor'da sakatlık şoku

Muhammed Salih BÜYÜKSAMANCI / KONYA, (DHA) İttifak Holding Konyaspor'da koronavirüs nedeniyle bu hafta yapılan PCR testinde herhangi bir oyuncuda pozitif bir bulguya rastlanmazken, Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşısına ise 6 oyuncudan yoksun çıkılacak.
İttifak Holding Konyaspor, pandemi nedeniyle her hafta oyuncularını PCR testinden geçiriyor. Kulüp doktoru Gökhan Özhan, bu hafta rutin olarak yapılan PCR testinde pozitif bulguya rastlanmadığını belirtti. 6 oyuncunun sakatlığının devam ettiğini belirten Özhan, ''Alanyaspor maçının ardından yapılan tetkikler sonucunda oyuncumuz Musa Çağıran´ın dış menisküsünde yırtık saptanmıştı. Musa bugün başarılı bir ameliyat geçirdi. Futbolcumuzun bu ameliyatın ardından 4-5 hafta sahalardan uzak kalması beklenmektedir. Sakatlıkları süren Artem Kravets, Sokol Cikalleshi, Farouk Miya, Samuel Eduok, Marin Anicic ve Volkan Fındıklı'nın tedavi süreci ve takımdan ayrı olarak çalışmaları devam etmektedir'' dedi.
5 Aralık Cumartesi günü sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk edecek yeşil-beyazlı ekibin şu ilk 11 ile sahaya çıkması bekleniyor: "Sehic, Skubic, Adil, Abdülkerim, Guilherme, Jevtovic, Milosevic, Ahmet Çalık, Hadziahmetovic, Alper, Hurtado." DHA-Spor Türkiye-Konya Muhammed Salih BÜYÜKSAMANCI
2020-12-03 22:24:07
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