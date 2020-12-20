Nöroloji uzmanından yüz felci uyarısı

Nöroloji Uzmanı Dr. Aysun Hatice Akça Karpuzoğlu, soğuk havaların yüz felcini tetiklediğini belirterek, yüz felcinden korunmak için atkı, bere ve maskenin mutlaka kullanılması gerektiğini söyledi.

Medova Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. Aysun Hatice Akça Karpuzoğlu, havaların soğumasıyla birlikte yüz felçlerinin de sorun olduğunu ifade etti. Yüzün bir taraf mimik kaslarında etkilenmeye bağlı olarak gözü kapatamama, dudağı büzememe ve mimik kaslarını kullanamama şeklinde semptomlar ortaya çıktığını kaydeden Dr. Akça Karpuzoğlu, “Bu hastalık en sık soğuk havayla tetiklenme ya da cereyanlı ortamlarda, rüzgarlı ortamlarda fazla bulunmayla tetiklenmekte. Bu nedenle şoför hastalığı da denilmiş bir dönem. Çünkü şoförler ortamı havalandırmak için camı açıyorlar ve buna bağlı rüzgara maruz kalıyorlar. Aynı taraf yüzünde yüz felci ortaya çıkmakta. Mimik kaslarına giden yüz sinirinin kulak kanalından geçerken ödemlenip sinir sıkışması ve kısa devre oluşturmasıyla ortaya çıkan bir hastalık. Bunun soğuk havalar dışında şeker hastalığı ve strese bağlı ya da zona hastalığına bağlı da ortaya çıkabildiğini bilmekteyiz” dedi.

Yüz felcinden korunma yolları ve tedavi yöntemlerine değinen Akça Karpuzoğlu, “Yüz felçlerinden korunmak için atkı, bere ve maske zaten şu dönemde mutlaka kullanmamız gereken korunma yöntemlerinden. Bu nedenle atkı, bere ve maskeyle birlikte soğuk ve rüzgarlı havalarda, dış ortamlarda bulunabiliriz. Hastalığın tedavisinde kortizon içerikli ilaçlar kullanılmakta. Tabi ki sebebe yönelik de hareket edilmekte. Yüz felci eğer soğuk havalara bağlı ortaya çıkmışsa kortizon içerikli ilaçlar kullanmaktayız. Şeker hastalığına bağlı ortaya çıkmışsa şeker hastalığının tedavisi ve sinirin iyileşmesine yönelik ilaçlar vererek hastalığı tedavi edebilmekteyiz” şeklinde konuştu.

Hastaların iyileşme sürecini de aktaran Akça Karpuzoğlu, “Hastaların yüzde 80’i ilk 20 gün içerisinde iyileşmeye başlamakla beraber geriye kalan yüzde 20’lik grubun çoğunluğu 6 ay içerisinde iyileşir. Ama ilk 20 gün içerisinde iyileşmeyen hastalarda fizik tedavi yöntemleriyle o bölgedeki yüz kaslarını çalıştırma egzersizleri yapılabildiği gibi bu hastalarda cerrahiye kadar gidilebilir. İlk 20 günden sonra elektrofizyolojik incelemeyle biz bu hastalıkta sinirin ve kasların ne derece etkilendiğini tespit edebilmekteyiz” diye konuştu.

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