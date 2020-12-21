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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hatice Çifti cinayetini çözen ekibe ödül

İHA

Hatice Çifti cinayetini çözen ekibe ödül

Konya’nın Akşehir ilçesinde 8 yıl önce iple boğularak öldürülen 13 yaşındaki Hatice Çiftçi cinayetinin aydınlanmasında ve şüpheli Veli K.'yı yakalayarak Akşehir’e getiren özel ekipte görevli personele ödül verildi.
21 Aralık 2012 tarihinde kaybolan ve 25 Aralık 2012 günü tarihinde Akşehir Atakent Mahallesi Akyar mevkisi jandarma sorumluluk alınanda boğularak öldürülmüş olarak bulunan Hatice Çiftci cinayetini aydınlanmasında ve şüpheli Veli K'nin yakalayan özel ekipte görevli polis memurları ödüllendirildi. 8 yıl önce boğularak öldürülmüş halde bulunan Hatice Çiftçi’nin yapılan otopsisinde tırnak arasında ve üzerinde şüpheli şahsa ait DNA elde edilmiş ancak şüphelinin kimliği tespit edilememişti. Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Akşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde cinayet dosyasını tozlu raflardan tekrar indirilerek dosya üzerinde çalışma başlattı. Akşehir polisi, dosyadaki jandarma kriminal laboratuvarı ile Polis kriminal laboratuvarının ayrı ayrı olduğunu tespit ederek veri tabanlarının birleştirilmesi talebinde bulunmuştu. Yapılan veri tabanı birleştirilmesinde 2014 yılında düzenlenmiş Emniyet Genel Müdürlüğü kriminal raporu olduğunu tespit ederek raporun Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Kepez Sakarya Şehit Mustafa Kılıç Polis Merkezi Amirliği bölgesinde 2013 yılı içerisinde meydana gelen olayda olaya karışan şahıstan alınan kan ve doku örneğinin Hatice Çiftçi’nin DNA örnekleri ile uyuştuğu tespit edilmişti. Bunun üzerine Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ile irtibata geçilerek şüpheli şahsın Veli K. olduğu tespit edildi.

Özel ekip peşini bırakmadı
Veli K.'nin ikamet adresinin Antalya Kepez de olduğu belirlendi. Konya İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın'ın ve Akşehir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğinde özel bir ekip kurularak şüpheli Veli K.'yı yakalamak üzere Antalya ili Kepez ilçesine gidilerek gerekli araştırma yapıldı. Ancak şüphelinin buradan İzmir iline taşındığı tespit edilerek özel ekip İzmir iline gitti. Kurulan özel ekip İzmir ilinde iki gün boyunca İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri ile birlikte çalışma yapmış ve yaptığı çalışmalar kapsamında şüpheli Veli K.'nın ahşap ve metal masa sandalye yaparak pazarladığını ve bu işleri yaparken kullandığı kendisine ait bir aracı olduğunu tespit ederek ahşap ve metal masa sandalyeyi satın almak üzere müşteri gibi şüpheli Veli K. ile telefon ile irtibata geçerek şahsın Manisa ilinde olduğunu tespit etti. Veli K.'ya ait araç PTS den takibe alındı ve Manisa ili dönüşü İzmir ili Sütçüler uygulama noktasında uygulama ekipleri ile birlikte yakalanarak gözaltına alınıp Akşehir’e getirildi. Şüpheli Veli K. Akşehir ilçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğinde yapılan sorgulamasında Hatice Çiftçi olayı ile ilgili suçunu itiraf etti, aynı gün çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Hatice Çiftçi olayının tesadüfen değil uzun uğraşlar ve çalışmalar sonucu tespit edildiği ve zanlının yakalanarak adalete teslim edildiği belirtildi.
Hatice Çiftçi cinayetinin aydınlanmasında ve şüpheli Veli K.'yı yakalayarak Akşehir’e getiren özel ekipte görevli personel, Akşehir İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Akdemir tarafından altın, plaket ve başarı belgesi verilerek ödüllendirildi.

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