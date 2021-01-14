Kompen şimdi de Nijer Cumhuriyeti’nde

Pandemi sürecinde yeni pazar arayışlarına devam eden ve dünyanın 35 ülkesine ihracat yapan Bera Holding’e ait Kompen A.Ş. şimdi de Batı Afrika’da Nijer Cumhuriyeti’nde.

Bera Holding’e ait Kompen A.Ş., ihracatta yeni pazar arayışlarını sürdürüyor. Dünyanın yaklaşık 35 ülkesine ihracat yapan Kompen şimdi de Batı Afrika’da Nijer Cumhuriyeti'nde. Distribütörlük anlaşması yapılan Elh Oumarou İbrahim Kompen’in Sarayönü’nde bulunan fabrikasını gezerek üretim aşamalarını inceledi. Nijer Cumhuriyeti’nde kaliteli bir ürünle çalışmak istediklerini belirten Elh Oumarou İbrahim, Kompen’in kendileri için önemli bir marka olduğunu ifade etti.

Pandemi sürecinden etkilenmemek için ihracata ağırlık verdiklerini ifade eden Kompen Dış Ticaret Müdürü Mehmet Umay, geniş ürün yelpazesi ve kaliteli ürünleri ile Amerika, Afrika, Avrupa ve Asya ülkelerinde Kompen’in tercih edilen marka olduğunu belirterek, PVC sektöründe 25 yıllık tecrübesi olan markalarının yapılan ARGE çalışmaları ile sürekli kendini geliştirdiğini söyledi.

“Verimli bir yılı geride bıraktık”

Hammadde temininden satış sonrası hizmete kadar “Komple Kalite” sloganı ile çalıştıklarını belirten Kompen Genel Müdürü Erdal Küçükşehir, ürün yelpazesini genişleterek tüm iklimlere uygun üretim yaptıklarını ifade etti. Son yıllarda ihracata ağırlık vererek ülke ekonomisine katkı sağladıklarının altını çizen Küçükşehir, özellikle pandemi sürecinde hızlandırdıkları pazar arayışlarının sonuçlarının alınmaya başlandığını söyleyerek, “Türkiye’de 40 yıldan fazla geçmişi olan PVC sektöründe ülkemiz Avrupa’dan sonra dünyanın 2. büyük üretim üssü durumunda. 2019 yılına göre 2020 yılının Kompen için verimli geçtiğini söyleyebiliriz. İhracatın ülkemiz ekonomisine olumlu katkısını önemsiyoruz. İhracatın, şirketimizin kalite ve standartlar açısından uluslararası rakipleri ile yarışabilmesi noktasında markamızı daha yukarıya taşıdığına inanıyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.