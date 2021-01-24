Su altında kalacak mahallenin yeni konutları tamamlanıyor

Konya Büyükşehir Belediyesi, Bozkır Barajı'nın açılmasıyla sular altında kalacak Dedemli Mahallesi'nin Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından Meram ilçesine kurulan yeni yerleşkesinde su ve kanalizasyon şebekesi çalışmalarını tamamlandı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Bozkır Barajı’nın faaliyete girmesiyle sular altında kalacak Dedemli Mahallesi’nin Meram ilçesi sınırlarına TOKİ tarafından yeniden kurulduğunu belirterek, yeni yerinde mahalle sakinlerinin konforlu ve huzurlu bir şekilde yaşamaları için tüm olanakları seferber ettiklerini belirtti. Mahallenin yeni yerleşkesinde TOKİ’nin evleri yapmasının ardından altyapı çalışmalarını da tamamladıklarını kaydeden Başkan Altay, “KOSKİ Genel Müdürlüğümüz muhtelif çaplarda toplam 14 bin 858 metre uzunluğunda polietilen boru kullanarak su şebekesi çalışması gerçekleştirdi. Yerleşkemizde bulunan yaklaşık 473 abonemize de bin 585 abone hattı çalışmalarına başlandı. Ayrıca 12 bin 74 metre uzunluğunda kanalizasyon şebekesi de yerleşkemizde tamamlanarak hizmete sunulacak. Dedemlili hemşehrilerimiz için hayırlı olsun” dedi. Konya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri ekipleri tarafından da mahallede yol yapım çalışmaları sürerken; yerleşkeye 225 bin metrekare parke, 50 bin metre bordür, 25 bin metre yağmursuyu oluğu ve drenaj hattı yapılıyor.

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