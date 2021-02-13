Vali Özkan Tuzlukçu ilçesini ziyaret etti

Konya Valisi Vahdettin Özkan, ilçe ziyaretleri programı kapsamında Tuzlukçu’yu ziyaret ederek, Kaymakam Ahmet Yeşilyurt’tan ilçe faaliyetleri ve devam eden kamu yatırımları hakkında bilgi aldı.

Vali Vahdettin Özkan başkanlığında Tuzlukçu Kaymakamlığı toplantı salonunda, İlçe Kaymakamı, Belediye Başkanı, kurum amirleri, yatırım kurumları yetkililerinin katılımıyla Tuzlukçu ile ilgili değerlendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıda, ilçede geçtiğimiz günlerde meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki deprem nedeniyle geçmiş olsun dilekleri iletildi. İl AFAD Müdahale Eylem Planı kapsamında ilçe düzeyinde de çalışılması hususu değerlendirildi. Bu anlamda kurulan sistemin özellikle iletişim noktasında önemli bir katkı sağladığı vurgulandı. Depremin ilk 10 dakikasında tüm kurumların hızlıca koordine olmasının önemine değinildi. Kırsal kalkınma konusunda Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) başta olmak üzere kurumların desteklerinden istifade konusu vurgulandı.

Kaymakamlık ziyaretinin ardından Tuzlukçu Belediye Başkanı Nurettin Akbuğa’yı ziyaret eden Vali Özkan, ilçeye yapılan mahalli müşterek ihtiyaçlar ve hizmetler ile koordinasyonu gerektiren konular hakkında bilgi alarak, birlikte yapılması gereken çalışmaları değerlendirdi.

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