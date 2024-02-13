Seydişehir'de kadınlar Gazze için buluştu
Seydişehir ilçesinde İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) Kadın Kolları üyeleri, Gazze için bir araya geldi.
Seydişehir ilçesinde İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) Kadın Kolları üyeleri, Gazze için bir araya geldi.
Seydişehir Belediye Düğün Salonu'nda buluşan kadınlar, Mescid-i Aksa'nın miras olduğunu ve sahip çıkılması gerektiğini kaydetti.
Seydişehir'den Gazze için yapılacak yardımların devam edeceğini belirten kadınlar, kendilerine destek verenlere teşekkür etti.
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