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        Seydişehir'de kadınlar Gazze için buluştu

        Seydişehir ilçesinde İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) Kadın Kolları üyeleri, Gazze için bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2024 - 10:55 Güncelleme: 13.02.2024 - 11:01
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        Seydişehir'de kadınlar Gazze için buluştu
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        Seydişehir ilçesinde İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) Kadın Kolları üyeleri, Gazze için bir araya geldi.

        Seydişehir Belediye Düğün Salonu'nda buluşan kadınlar, Mescid-i Aksa'nın miras olduğunu ve sahip çıkılması gerektiğini kaydetti.

        Seydişehir'den Gazze için yapılacak yardımların devam edeceğini belirten kadınlar, kendilerine destek verenlere teşekkür etti.

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