Seydişehir'de kadınlar Gazze için buluştu

Seydişehir ilçesinde İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) Kadın Kolları üyeleri, Gazze için bir araya geldi.

Seydişehir Belediye Düğün Salonu'nda buluşan kadınlar, Mescid-i Aksa'nın miras olduğunu ve sahip çıkılması gerektiğini kaydetti.

Seydişehir'den Gazze için yapılacak yardımların devam edeceğini belirten kadınlar, kendilerine destek verenlere teşekkür etti.