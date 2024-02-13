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        Konya'da uyuşturucu operasyonlarında 2 zanlı tutuklandı

        Konya'nın Karatay ve Selçuklu ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 2 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2024 - 11:49 Güncelleme: 13.02.2024 - 12:25
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        Konya'da uyuşturucu operasyonlarında 2 zanlı tutuklandı
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        Konya'nın Karatay ve Selçuklu ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 2 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi. Aramalarda, 103 gram uyuşturucu ham maddesi, 187 gram uyuşturucu madde ve 1 tabanca ele geçirildi.

        Selçuklu ilçesi Feritpaşa Mahallesi'nde ise durdurulan aracın sürücüsünün üzerinde bir miktar uyuşturucu hap bulundu. Araçta yapılan aramada da yaklaşık 5 bin 500 uyuşturucu hap ve suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

        Operasyonlarda gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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