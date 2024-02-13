Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Konya'da valizinde uyuşturucu bulunan yolcu gözaltına alındı

        Konya'nın Beyşehir ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle bir kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2024 - 11:07 Güncelleme: 13.02.2024 - 11:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konya'da valizinde uyuşturucu bulunan yolcu gözaltına alındı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Konya'nın Beyşehir ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle bir kişi yakalandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Konya'dan hareket eden otobüsteki yolculardan birinin valizinde uyuşturucu bulunduğu bilgisine ulaştı.

        İlçe girişinde durdurulan otobüsteki yolculardan O.Ö'nün valizinde 7 kilo 992 gram esrar ele geçirildi.

        Şüpheli, gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Cari açık rakamları açıklandı
        Cari açık rakamları açıklandı
        Gürsel Tekin CHP'den istifa etti
        Gürsel Tekin CHP'den istifa etti
        O takımlar ortaya çıktı! Arda Güler...
        O takımlar ortaya çıktı! Arda Güler...
        Gösterimden kaldırıldı
        Gösterimden kaldırıldı
        İşte kalan maçlar
        İşte kalan maçlar
        "Ev hapsi çare olmayacak!" Saplantılı komşuyu anlattı!
        "Ev hapsi çare olmayacak!" Saplantılı komşuyu anlattı!
        Şiddetli yağış nedeniyle bir kentimizde eğitime ara verildi!
        Şiddetli yağış nedeniyle bir kentimizde eğitime ara verildi!
        "Santos en kötü şekilde kullandı"
        "Santos en kötü şekilde kullandı"
        Çocuk için SGK girişi yaptırmalı mı?
        Çocuk için SGK girişi yaptırmalı mı?
        Annesini bıçaklayarak öldürdü!
        Annesini bıçaklayarak öldürdü!
        Duran kalbi çalıştırıldı, uçakla kurtarıldı
        Duran kalbi çalıştırıldı, uçakla kurtarıldı
        Real Madrid takım otobüsü kaza yaptı!
        Real Madrid takım otobüsü kaza yaptı!
        ABD Başkanı Biden TikTok'a katıldı
        ABD Başkanı Biden TikTok'a katıldı
        Sel tehlikesi!
        Sel tehlikesi!
        ÖSYM Başkanı Ersoy: Yapay zeka ile soru üreteceğiz
        ÖSYM Başkanı Ersoy: Yapay zeka ile soru üreteceğiz
        'Temettü verimi yüksek olacak'
        'Temettü verimi yüksek olacak'
        New York metrosunda silahlı çatışma!
        New York metrosunda silahlı çatışma!
        Çetelerle mücadele için tüm cezaevlerinde acil durum!
        Çetelerle mücadele için tüm cezaevlerinde acil durum!
        ABD Başkan Yardımcısı Harris: Hizmet etmeye hazırım
        ABD Başkan Yardımcısı Harris: Hizmet etmeye hazırım
        Biden: Çok fazla masum Filistinli sivil öldürüldü
        Biden: Çok fazla masum Filistinli sivil öldürüldü

        Benzer Haberler

        Aynı yastığa 77 yıldır baş koyan çift, birbirlerine ilk günkü gibi sevgiyle...
        Aynı yastığa 77 yıldır baş koyan çift, birbirlerine ilk günkü gibi sevgiyle...
        Seydişehir'de kadınlar Gazze için buluştu
        Seydişehir'de kadınlar Gazze için buluştu
        Konya'da kaçakçılık operasyonlarında 12 zanlı yakalandı
        Konya'da kaçakçılık operasyonlarında 12 zanlı yakalandı
        Kulu'da kömürlükte çıkan yangın söndürüldü
        Kulu'da kömürlükte çıkan yangın söndürüldü
        Konya'da horoz dövüştüren 52 kişiye 349 bin lira para cezası
        Konya'da horoz dövüştüren 52 kişiye 349 bin lira para cezası
        Akşehir'de kaçak alkol ve uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
        Akşehir'de kaçak alkol ve uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı