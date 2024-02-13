Konya'da valizinde uyuşturucu bulunan yolcu gözaltına alındı
Konya'nın Beyşehir ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle bir kişi yakalandı.
Konya'nın Beyşehir ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle bir kişi yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Konya'dan hareket eden otobüsteki yolculardan birinin valizinde uyuşturucu bulunduğu bilgisine ulaştı.
İlçe girişinde durdurulan otobüsteki yolculardan O.Ö'nün valizinde 7 kilo 992 gram esrar ele geçirildi.
Şüpheli, gözaltına alındı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.