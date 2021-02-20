Sığırcıkların dansı hayran bıraktı

13 şehidin katili işte o alçak!

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Konya’da grup halinde uçan sığırcık sürüsü izleyenleri kendisine hayran bıraktı.

Cihanbeyli ilçesinde gökyüzünde beliren sığırcık sürüsü görsel şölen sundu. Kuşların aynı anda uyum içinde aynı yöne uçması, görenleri hayran bıraktı. Bir süre bölgede uçan kuşların adeta dans edercesine sunduğu doğal gösteri cep telefonu kameralarına yansıdı.

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