OSBÜK Başkanı Kütükcü: “Makine ve teçhizat yatırımlarındaki artış, Türkiye’ye olan güveni teyit ediyor”

Konya Sanayi Odası (KSO) ve Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü, 2020 yılı büyüme rakamlarını değerlendirdi. Kütükcü, Türkiye’nin pandeminin tüm olumsuz şartlarına rağmen 2020 yılını yüzde 1.8 büyüme ile pozitif alanda kapatmasının son derece önemli olduğunun altını çizerek, makine ve teçhizat yatırımlarında yaşanan artışın da yatırımcıların Türkiye’ye olan güvenini teyit ettiğini vurguladı.

Kütükcü, açıklamasında Türkiye’nin özel sektörün dinamizmi ve yapılan düzenlemelerle 2020 yılında dünyanın çok önemli bir kısmından pozitif ayrışmayı başardığını ifade ederek, şunları söyledi: “Geçtiğimiz yılı son yüzyılın en ağır şoklarından birisi olan Covid19 pandemisinin ağır etkisiyle tamamladık. Ancak buna rağmen Türkiye, 2020’yi pozitif büyüme ile kapatmayı başardı. Bu başarıda Türkiye’nin sanayi üretiminin yüzde 40’ını gerçekleştiren OSB’lerimizin çok büyük katkısı var. OSBÜK olarak bir süredir OSB’lerimizin elektrik tüketimlerini düzenli olarak takip ediyoruz. 2020 yılında OSB’lerimizin elektrik tüketimlerinde gerçekleşen yüzde 1.74’lük artış, TÜİK tarafından açıklanan yüzde 1.8’lik büyüme ile büyük oranda örtüşüyor.”



İmalat sanayi çift haneli büyüdü, makine teçhizat yatırımları arttı

2020 yılının 4. çeyreğinde sektörlerde yaşanan gelişmeleri de değerlendiren Kütükcü, özellikle imalat sanayinde yaşanan yüzde 10.5’lik büyümenin son derece memnuniyet verici olduğunu kaydetti. Kütükcü ayrıca, geçtiğimiz yılın son çeyreğinde makine ve teçhizat yatırımlarının yüzde 38.7 arttığı, bu artışın 2010’un ikinci çeyreğinden bu yana yaşanan en güçlü artış olduğu bilgisini de paylaşarak, “Makine ve teçhizat yatırımlarında yaşanan bu artış, yatırımcıların Türkiye’ye güvenini teyit ediyor” dedi.

Türk sanayisinin son dönemde yaşadığı problemlerden de bahseden Kütükcü, Türkiye’nin kalıcı büyüme rotasına girmek için fiyat istikrarını sağlayacak hızlı ve güçlü adımlar atması gerektiğini kaydederek, sözlerini şu şekilde tamamladı: “Ülke olarak, her alanda fiyat istikrarı sağlayacak hızlı ve güçlü adımlar atmaya ihtiyacımız var. Sanayicilerimiz özellikle hammadde fiyatlarındaki aşırı artıştan dolayı, ciddi bir maliyet baskısı ile karşı karşıya kaldı. Ayrıca hammaddeye ulaşmakta da ciddi zorluklar çekiyoruz. Bunun yanı sıra yine son dönemde pandemi dolayısıyla, özellikle de ihracatçılarımızdan boş konteyner bulmakta zorlandıkları yönünde bilgiler geliyor. İş dünyamız, bugüne kadar hakikaten üretimin yanında olan devletimizden, bu konularda, özellikle de üretimi ve istihdam piyasasını destekleyen konularda da yeni adımlar bekliyor.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.