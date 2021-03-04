Konyaspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı

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Konyaspor, Süper Lig’in 29. haftasında pazartesi günü iç sahada oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı.

Kayacık Tesisleri’nde, Teknik Direktör İlhan Palut ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleştirilen antrenman pas çalışması ve ısınma hareketleri ile başladı. Çalışma topla oyunla devam etti. Medipol Başakşehir karşılaşmasında ilk 11’de forma giyen oyuncular yenileme çalışması yaparken, antrenmana tedavilerine devam edilen ve takımdan ayrı çalışan Alper Uludağ, Marin Anicic, Barış Yardımcı katılmadı. İbrahim Sehic, Musa Çağıran ve Volkan Fındıklı ise takımla birlikte çalıştı. Antrenman, çift kale maç ile sona erdi.

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