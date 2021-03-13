HAYDİ polisleri, sokak hayvanlarına sahip çıkıyor



Salih BÜYÜKSAMANCIAdem YILDIZ/ KONYA, (DHA)- KONYA'da, İçişleri Bakanlığı talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde kurulan Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği (HAYDİ) ekipleri, sokak hayvanları için çalışıyor. Hayvanlara yiyecek bırakan ekipler, şiddet olaylarında da hemen müdahale ediyor. Kurulduğu günden bugüne 315 ihbarı değerlendiren ekipler, 5 kişi hakkında adli işlem, 27 kişiye ise 'Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet'ten 251 bin 213 TL ceza uyguladı; 48 yasaklı ırk köpeğe de el koydu.

HAYDİ polisleri, geçen yılın Eylül ayında, Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde kuruldu. Bugüne kadar hayvanlara yapılan şiddetin önüne geçmeye çalışan HAYDİ ekipleri, en küçük ihbarı bile değerlendiriyor. İhbarın yanı sıra sosyal paylaşım sitelerini de takip eden ekipler, burada hayvanlara yönelik şiddet ve benzeri içeriklere rastladığında SİBER Suçlarla Mücadele ekipleriyle birlikte video paylaşanların adresini belirleyip, gerekli yasal işlemi başlatıyor.

27 KİŞİYE 251 BİN LİRA CEZA

Ekibin çalışmasını anlatan HAYDİ polisi, "HAYDİ Amirliği kurulduğu günden bugüne kadar toplam 315 ihbarı değerlendirdi. Gelen ihbarlar sonucu 5 kişiye 'mala zarar vermek'ten adli işlem uygulandı. 20'si yasaklı ırk köpek olmak üzere 27 kişiye, 'Hayvanları Koruma Kanunu´na muhalefet'ten toplam 251 bin 213 TL idari para cezası uygulandı. 48 yasaklı ırk köpeğe de el koyuldu. El koyulan köpekler, belediyelerin de yardımıyla barınaklara teslim ediliyor ve ömrünün sonuna kadar orada ihtiyaçları karşılanıyor" diye konuştu.

Şiddete uğramış veya yardıma muhtaç hayvanlar için 112 Acil Çağrı Merkezi'nin yanı sıra cep telefonları için oluşturulan 'HAYDİ' uygulamasıyla da vatandaşın ihbarda bulunabileceğini dile getiren HAYDİ polisi, "'HAYDİ' uygulaması sadece yardıma muhtaç hayvanlar için değil. Bu uygulamayla hayvana karşı işlenen tüm suç ve kabahatlere karşı işlem yapma yetkisine sahibiz. Hayvana karşı işlenen suçu gören vatandaşlar 'HAYDİ' uygulamasıyla bize ulaşabilirler" dedi.

'HER İNSAN GİBİ VİCDANIMIZ VAR'

Konyalıların ilgisinden mutlu olduklarını belirten HAYDİ polisi, "Vatandaşın ilk tepkisi şaşkınlık oluyor. İlk önce bizi ve 'HAYDİ' uygulamasını soruyorlar. Gerekli şekilde vatandaşımıza anlatıyoruz. Birimin kurulmasından hep olumlu tepkiler aldık. Biz yolda gördüğümüz yaralı bir hayvana veya yardıma muhtaç hayvanlara da el uzatıyoruz. Belediyeler aracılığıyla da gerekli tedavilerini yaptırıyoruz. HAYDİ polisiyiz ve her insan gibi vicdanımız var. Normal vatandaş gibi hayvanları koruma bilinciyle görevimizi severek, yapıyoruz" diye konuştu. DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Merkez Salih BÜYÜKSAMANCI-Adem YILDIZ

2021-03-13 08:27:22



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