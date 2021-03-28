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Başkan Kavuş: “Muhtarlarımız ve teşkilatımız yakaladığımız başarının kahramanlarıdır”

İHA

Başkan Kavuş: “Muhtarlarımız ve teşkilatımız yakaladığımız başarının kahramanlarıdır”

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, iki yıllık icraatlarının değerlendirmesini muhtarlar ve AK Parti teşkilat mensuplarıyla da gerçekleştirdi.
Tantavi Kültür ve Sanat Merkezinde gerçekleştirilen ilk buluşmada Başkan Kavuş, iki yıl boyunca yaptıkları çalışmalar hakkında muhtarlara bilgi vererek, Meram’ın gelişiminde verdikleri katkılardan dolayı onlara teşekkür etti. Başkan Kavuş görevini devam ettirirken vefat eden muhtarları da unutmadı. Yaptığı sunumda isimleri ekrana yansıtılan vefat eden muhtarlar diğer muhtar arkadaşları ile birlikte anıldı.

“Bize inananları yanıltmadık, birbirimizin yüzünü ağarttık”
31 Mart Yerel Seçimlerinden bu yana gerçekleştirilen Meram yatırımlarını sinevizyon eşliğinde detaylı bir şekilde anlatan Başkan Mustafa Kavuş, sunumun ardından kısa bir teşekkür konuşması yaptı. Bu dönemde gerçekleştirilen her proje ve çalışmaya destek verenlere teşekkür eden Başkan Kavuş, “Meram’ı ihya etmek amacıyla yürüttüğümüz çalışmalarda desteğini hiçbir zaman esirgimeyen başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum, Gençlik ve Spor Bakanımız Muharrem Kasapoğlu, Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca ve diğer tüm bakanlarımıza ve tüm milletvekillerimize, İl Başkanımız Hasan Angı ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay’a, Meram İlçe Başkanımız Mustafa Dolular ve tüm teşkilat üyelerimize hem seçimler öncesinde hem sonrasında yanımızda olan Cumhur İttifakı ortağımız MHP İlçe Başkanı İbrahim Ay ve ekibi ile Meram’a hizmet eden eski Belediye Başkanlarımız ve tüm çalışma arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. Bizlere desteklerini eksik etmediler. Biz de onları yanıltmadık. Birbirimizin yüzünü ağarttık” dedi.

“Meram’ın icraatlarını onur ve gururla izliyoruz”
Daha sonra söz alan AK Parti Meram İlçe Başkanı Mustafa Dolular da, ülkenin bir taraftan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde Büyük Türkiye mücadelesine devam ederken diğer taraftan da salgınla mücadele ettiğine vurgu yaparak, “Böyle bir ortam içinde Meram Belediyemizin iki yıl içinde gerçekleştirdiği icraatları büyük onur, gurur ve mutluluk içinde takip ediyoruz. Meram’ın ciddi zorlukları var. Geliri, fiziki darlığı ve diğer olumsuzluklar içinde Mustafa Kavuş başkanımızın ve ekibinin özveriyle yaptığı çalışmalara Bakanlarımız, Büyükşehir Belediyemiz, milletvekillerimiz, il başkanımızın önderliğinde teşkilatımız ciddi destekler verdi. Bu destekler ve beraberinde gelen kamu yatırımları Meram’ın gelişimine büyük katkı sağladı. Bu gelişimde özveri gösteren tüm ekiplere teşkilatlarımız adına teşekkür ediyorum. Davamızın lideri, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın gösterdiği 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine yenilenen kongrelerle yeni bir heyecanla giriyoruz. Meram’da rekor kırmıştık. 2023’te yeni rekorlar kazanmak için çalışıyoruz” diye konuştu.

“Elele verdik, Konya’nın rüyalarını gerçekleştiriyoruz”
Başkan Kavuş’un ilk günden bu yana gayret ve azimle çalıştığına vurgu yapan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ise, ortaya koydukları ‘Hep birlikte el ele verdik. Konya’nın rüyalarını gerçekleştiriyoruz’ sloganı ile tüm Konya’da başarılı çalışmalara imza attıklarını kaydetti. Özellikle merkezde bulunan ilçelerde bu uyumlu çalışmanın büyük bir berekete vesile olduğunu söyleyen Başkan Altay, gerek ekonomik gerekse sosyal bakımdan zor bir zamanda başkanlık yaptıklarını belirterek, “Pandemiden dolayı yaşanan zor durumlar bize de yansıyor. Esnafımız zor günler yaşıyor. Bunu hissettiğimizi ve çeşitli çözümler üretme gayretimizi hissettirmek istiyoruz” diye konuştu. Geçen iki yıllık süre zarfında Başkan Mustafa Kavuş’un büyük işler başardığına vurgu yapan Başkan Altay, “Bu başarıların arkasında uyum var. milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız, teşkilatlarımız ve ittifak ortağımız MHP ile ortaya koyduğumuz uyum. Biz ne denli çalışırsak çalışalım teşkilatlarımız olmadan başarılı olamıyoruz. Bizim yaptıklarımızı anlaması, anlatması ve sahadaki sorunları bizlere iyi aktarması gerek ki bizler doğru işler yapalım. Konya’da bunu başardık. Bu uyum Konya’yı sadece Anadolu’nun değil dünyanın en güzel şehirlerinden biri yapacaktır” şeklinde konuştu.

“Azim ve heyecan işlerimizi bereketlendiriyor”
Tüm zorluklara rağmen azmin ve heyecanın sonucu işlerin nasıl bereketlendiğini Meram’da hep birlikte gördüklerini söyleyen AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, bu şehre hizmet eden başta Büyükşehir Belediyesi olmak üzere tüm ilçe belediyelerine, bu şehirde yaşayan bir birey olarak teşekkür ettiğini söyledi. AK Parti ve AK Partili belediyeler olarak geçmişten bugüne pek çok güzel çalışma ortaya koyduklarının altını çizen Başkan Angı, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Bu dönemin farkı, gerek başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan riyasetindeki hükümetimizin, gerekse de genel merkezde görev yapan Genel Başkan Yardımcılarımızdan Milletvekillerimize, Kadın ve Gençlik Kollarımız dahil tüm teşkilatımızdan belediye başkanlarımıza, ittifak ortağımızdan meclis üyelerimize kadar hepimizin kol kola yürüyor olması. Türkiye’yi geleceğe ve ileriye taşımak adına Cumhur İttifakıyla ortaya çıkan birliktelikte de bu uyum kendini gösteriyor. Biz ülkemizi seviyoruz. Bizden sonrakilere bırakacağımız ülkeyi çok daha güçlü bir şekilde bırakmak adına ve insanlığın hayali olan yeni medeniyet tasavvuru için gerçekleştirdiğimiz bu kutlu yürüyüşte hep birlikteyiz. 2024 seçimine kadar şehrimizi çok daha güzelleştireceğiz.”

“Konya’nın başarısının altında, samimiyet, gayret, güven ve muhabbet var”
Başkan Mustafa Kavuş’u dinlerken gördüğü hizmet heyecanından fazlasıyla mutlu olduğunu belirten AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Ahmet Zenbilci, “Çünkü heyecan varsa aşkta vardır, aşk varsa gayret vardır, gayret varsa muvaffakiyet vardır” dedi. Başarılı belediye başkanlarıyla şehirleri ile ilgili yaptığı sohbetlerde onların çocuklarının büyüyüşünün heyecanını anlatır gibi şehirlerini anlattıklarını belirten Ahmet Zenbilci, aynı heyecanı Başkan Kavuş’un da taşıdığının altını çizerek bunun başarı için önemli bir etken olduğuna vurgu yaptı. Konya’yı diğer şehirlerden ayıran farklılıkları bulunduğuna dikkat çeken Zembilci, “Başkan Angı ve Başkan Altay ile birlikte yakalanana başarı, bu şehirde ekilen sevgi tohumlarının bereketidir. Samimiyet, güven ve birbirlerine duydukları muhabbet, gayret ve birlikte çalışma kültürüne yol açıyor. Bu şehirde yakalanan başarı hikayesinin altında duyulan muhabbetin büyük bir katma değeri var. Onlarla birlikte sizlerin emeklerinin ve gayretlerinin büyük katkısı olduğunu biliyorum. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki’nin Konya’ya sevgisi ve verdiği önem bambaşkadır. Bunu büyük kongrede Uğur İbrahim Altay’ın divana seçilmesiyle gördük. Bir şehrin teşkilat yönetiminde tüm kademeler birbirine sımsıkı sarılıyorsa o şehirde güzel şeyler oluyor demektir. Konya bu noktada çok başarılı bir şehir. Sizlerin bu başarısını kutluyor ve bundan gurur duyuyoruz” diye konuştu.
Başkan Kavuş’un Meram AK Parti ilçe teşkilatıyla gerçekleştirdiği ikinci toplantıya AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Ahmet Zenbilci, Ak Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Meram İlçe Başkanı Mustafa Dolular ile Yönetim Kurulu Üyeleri, MHP Meram İlçe Başkanı İbrahim Ay, Ak Parti Meram İlçe Kadın Kolları Başkanı Serpil Yurdaışık ile Yönetim Kurulu Üyeleri, Ak Parti Meram İlçe Gençlik Kolları Başkanı Hasan Hüseyin Ülkü ile Yönetim Kurulu Üyeleri ve Meram Belediye Meclis üyeleri de katıldı.

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