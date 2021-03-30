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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Leylekler Vadisi, leyleklerle şenlendi

İHA

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, yuvalarını dolduran leylekler ilkbahar mevsiminin gelmesiyle birlikte mekanlarını yeniden şenlendirdi. Leylekler Vadisi'ndeki göçebe konukların yuvalarındaki doğal yaşamı, havadan da görüntülendi.

Leylekler Vadisi, leyleklerle şenlendi

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, yuvalarını dolduran leylekler ilkbahar mevsiminin gelmesiyle birlikte mekanlarını yeniden şenlendirdi. Leylekler Vadisi’ndeki göçebe konukların yuvalarındaki doğal yaşamı, havadan da görüntülendi.
Türkiye’nin en büyük leylek kolonileri Beyşehir’in Yeşildağ ve Adaköy mahallelerinde yer alıyor. Beyşehir Gölü’ne kıyısı bulunan Yeşildağ Mahallesi’ndeki Leylekler Vadisi’ndeki ardıç ağaçları ilkbahar döneminden yaz sonuna kadar yüzlerce leyleğe ev sahipliği yapıyor. Mezarlık alandaki ardıç ağaçlarının üzerine yuvalarına yapan leylekler, burada hayatta kalabilmek için beslenmeyi sürdürüyor, üreme dönemini geçiriyor. Yavru leylekler, yetişkin bir birey olup kanat çırpmayı öğrendikleri yaz dönemi sonunda ise kış dönemi gelmeden daha sıcak ülkelere toplu olarak göç ediyor.
Yeşildağ Mahallesi sakinlerinden Osman İltar, Leylekler Vadisi olarak adlandırılan mezarlıktaki ağaçların üzerindeki yuvaların bugüne gelinceye kadar tam dolu olmadığını vurgulayarak, “Bir grup daha önce gelmişti, vadideki yuvalar tam dolu değildi ama son grubun da gelmesiyle buradaki yuvaların tamamı doldu diyebiliriz” dedi. Her yıl vadiye göç ederek yuvalarına yerleşen leyleklerin öncesinde kış döneminde tahrip olan yuvalarını onardığını vurgulayan İltar, şunları kaydetti:
“Yuvalarına çalı çırpı toplayıp getiriyorlar. Hatta bulabildikleri bez, çaput ne varsa, bulamazlarsa evlerin balkonlarından kıyafet bile aldıkları, yuvalara getirdikleri oluyor. Her leylek, bir önceki sene hangi yuvayı kullandıysa, yine aynı yuvasına geliyor. Yuva tamiratının ardından beslenmek için avlanmaya çıkıyorlar. Burası sulak alan yönünden zengin. Ardından üreme dönemi başlıyor. Yavrularını büyütüp yetiştirdikten sonra Ağustos ayı sonlarına doğru da toplu olarak göç ediyorlar. Her yıl rutin olarak bu durum devam ediyor. Toplu olarak gelişleri de, gidişleri de çok güzel görüntüler oluşturuyor. Burada, Türkiye’nin en büyük leylek kolonisi yaşıyor. Ardıçların üzerinde çok sayıda yuva var, hatta elektrik direklerinin üzerinde yuvası olanlar da yer alıyor. Gün geçtikçe sayıları artıyor. Burası, doğa ve kuş severler için çok cazip bir alan. O yüzden, sürekli gruplar geliyor, özellikle yuvalarda leyleklerin olduğu zamanlarda çok ziyaretçi çeken bir yer. Gelen ziyaretçiler, seyir terasından leylekleri çok yakından gözleyebiliyor, fotoğraflarını çekebiliyor. Ama pandemiden dolayı burası da çok sakin dönemlerinden birisini yaşıyor. İnşallah, pandemi sona erer de burası da eski canlı günlerine tekrar kavuşur diye ümit ediyoruz. Gelemeyenler için ise dünyanın her yerinden izleyebilmek için buradaki canlı yayın kameraları yer alıyor. 24 saat buradaki leylekleri internetten online izleyebilmek mümkün.”
Mahalle sakinlerinden Şakir Eren de, leyleklerin önce öncülerinin vadiye geldiğini hatırlatarak, “Kademe kademe geliyorlar. Öncü gruplar daha öncesinden geliyorlar. Bugün de bazı gruplar geldi. Gelişlerini de sürekli takip ediyoruz. Bu yıl, gelen grupların üzerine iki kez kar yağdı. Ama gagalarını kuyruklarının altına saklıyorlar, üşümüyorlar herhalde. Buraya geliyorlar, beslenebilmek için yayılıma çıktıklarından sürekli iniş, kalkış yapıyorlar, sanırsınız burası bir hava alanı. Hepsi de hiç yuvasını karıştırmadan aracını garajına park eder gibi gelip yuvasına konuyor” ifadelerini kullandı.

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