Konya'da düşen uçağın enkazında çalışmalar sürüyor

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Konya’da eğitim uçuşu sırasında düşen Hava Kuvvetleri’nin akrobasi ekibi Türk Yıldızları uçağının enkazında çalışmalar sürüyor.

Konya 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığında konuşlanan Hava Kuvvetleri'nin akrobasi ekibi Türk Yıldızları'ndan NF5 uçağı eğitim uçuşu sırasında henüz bilinmeyen bir nedenle düştü. Merkez Karatay ilçesi Aslım Caddesi civarında açık araziye düşen uçakta Pilot Yüzbaşı Burak Gençcelep şehit oldu. Uçağın düştüğü alanda gündüz saatlerinde başlayan çalışmalar ise devam ediyor. Ekipler aydınlatma yapılan alanda enkazda incelemelerini sürdürüyor.

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