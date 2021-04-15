Konyaspor, Kayserispor maçı hazırlıklarını tamamladı

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Konyaspor, Süper Lig’in 35. haftasında yarın evinde Kayserispor ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Konyaspor, 40 puanla 12. sırada girdiği Süper Lig’in 35. haftasında yarın Kayserispor’u konuk edecek. Yeşilbeyazlı takım, karşılaşmanın son çalışmasını Teknik Direktör İlhan Palut ve yardımcı antrenörler yönetiminde Kayacık Tesisleri’nde yaparak hazırlıklarını tamamladı.

Konya Büyükşehir Stadyumu’nda saat 16.00’da başlayacak maçta Ali Şansalan düdük çalacak.

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