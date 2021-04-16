Kiraladığı evi kumarhaneye çevirdi; içerdekilere ceza yağdı



Yaşar COŞKUN/SEYDİŞEHİR,(Konya)(DHA)KONYA'nın Seydişehir ilçesinde 'kardeşim oturacak' diyerek 250 liraya kiraladığı evi, kumarhaneye çevirdiği belirlenen A.E., 'kumar oynatmak ve oynanması için yer temin etmek' suçundan gözaltına alındı. Evdeki 12 kişiye maske ve sosyal mesafe kuralını ihlalden 48 bin 600 lira, bunlardan kumar oynadığı belirlenen 8'ine ise ayrıca 8 bin 16 lira ceza uygulandı.

Seydişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri A.E.'nin Seyitharun Mahallesi'nde kiraladığı evi, pandemiyi fırsat bilip kumarhaneye çevirdiği bilgisini aldı. Bunun üzerine dün eve operasyon düzenleyen polis, çok sayıda iskambil kağıdı ele geçirirken masalardaki bir miktar paraya da el koydu. Polis, kumar oynadığı belirlenen 8 kişiye Kabahatler Kanunu'na göre toplam 8 bin 16 lira, evdeki 12 kişiye maske ve sosyal mesafe kuralını ihlal suçundan 48 bin 600 lira olmak üzere toplam 56 bin 616 lira para cezası uyguladı.

'Kardeşim oturacak' diye evi 250 liraya kiraladığı öğrenlien A.E. ise 'kumar oynatmak ve oynanması için yer temin etmek' suçundan gözaltına alındı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Seydişehir Yaşar COŞKUN

2021-04-16 17:38:44



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