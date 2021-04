Başkan Altay: “Konyamızı yıpratmaya çalışanlara cevabımızı birlik ve beraberlikle hizmet ederek vereceğiz”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, son günlerde gündeme gelen Konya Valiliğinin Büyükşehir Belediyesine esnafa destek için ayırdığı iddia edilen 6 milyon lira iddiasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Büyükşehir Belediyesi Mevlana Kültür Merkezi’ndeki toplantıda konuşan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya’da 16 yıldır kamu hizmeti yürüttüklerini, verilemeyecek hiçbir hesaplarının olmadığını söyledi. “Alnımız ak, başımız dik” diyen Başkan Altay, Konya olunca birilerin kinlerini kusmak, nefretlerini söylemek için hazırda beklediğini ifade etti. Algılarından kaynaklanan sorunları olduklarını anlatan Başkan Altay, “Asıl bu şehirde yaşayıp, bu şehrin ekmeğini yiyip, bu şehrin suyunu içip, bu şehre hakaret edilmesine fırsat verenleri anlamıyoruz. Bunu hangi saikle yaptıklarını biliyoruz. Buradan bir sonuç elde etmeye çalışıyorlar ama buradan bir sonuç çıkmaz. Çünkü ortada bir mesele yok. Üzücü olan şey Konya'nın böyle bir gündemle kamuoyu önünde tartışmaya açılmasıdır. Biz önce Allah'a sonra milletimize hesap vereceğimizi biliyoruz, kimse merak etmesin. Bunu yapanlar da burada bir şey olmadığını bildikleri halde yapıyorlar, asıl üzücü olan bu. Buradan bir şey çıkmaz, çünkü iddia edildiği gibi Konya Büyükşehir Belediyesine esnafa dağıtmak adına ya da başka bir saikle aktarılmış herhangi bir para bulunmamakta. Belki utanırlar diye tekrar söylüyorum; böyle bir para yok” diye konuştu.



“Valilikle ilçelere parke yol yapımı için protokol yapıldı, 6 milyon konusu buradan çıktı”

İşin aslının 9 Nisan tarihinde Konya Valiliği ile Konya Büyükşehir Belediyesi arasında gerçekleştirilen bir protokolden ibaret olduğunu anlatan Başkan Altay, “12 Nisan'da bize resmi yazı ile gönderiliyor. Konu şu; Konya'nın 24 ilçesinde yapılacak parke yollarla ilgili 6 milyon 84 bin liralık bir kaynağın aktarılması ile ilgili protokol. Peki, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı niye kendi yapmıyor da bunu Konya Büyükşehir'e veriyor. Çünkü gelen para Konya Büyükşehir Belediyesine sadece parke malzemesi için veriliyor. İşçilikle ilgili bedelleri biz ödüyoruz. Burada amaç şu; 120 bin metrekare yol yapmak yerine 234 bin metrekare yol yapmak, daha fazla insanın bu yolu kullanmasını sağlamak. Bu para nerede? Bu para YİKOB’ta duruyor. İşin bitiminde hak ediş karşılığında Konya Büyükşehir Belediyesine verilecek. ‘Nerede, nerede’ diye sorduğunuz para orada. Esnafa destekle alakası yok. Koparılan bütün fırtına bu” diye konuştu.

Başkan Altay, “Konya Büyükşehir Belediye Başkanı bu muhalefeti dinlemiyor, muhalefetle muhatap olmuyor, cevap vermiyor diyorlar. Bunların düşündüğü bir şey yok. Biz bir yalan söyleyelim, bir iftira atalım, gündem oluşsun derdindeler. Belediye de buna sürekli cevap vermekle uğraşsın istiyorlar. Kusura bakmasınlar bundan sonra da cevap vermeyeceğim. İşimiz var, işimiz. Konya için derdimiz var. Biz bunu kasıtlı yapanların çocukları için de çalışıyoruz. Bir gün belediye yönetiminde bulunmamışlar, bir gün kamu hizmetinde bulunmamışlar, meydanı boş bulup oturdukları yerde Konya adına gündem oluşturuyorlar. Bu, sadece beni rencide eden bir durum değil, Konyalıları da rencide etmiştir. Konyalılara hakaret edilmesine bir fırsat oluşturmuştur. Konya'nın adının böyle anılmasının kasten yapanlar umarım yaptıklarından utanır” dedi.



“12 yıldır sokaktayız ve sokakta olmaya devam edeceğiz”

Pandemiden itibaren gece gündüz demeden çalıştıklarını vurgulayan Başkan Altay, şöyle devam etti: “Pandemi döneminde 4 başlıkta toplam 178 milyon 459 bin 212 bin lira destekte bulunduk. Kiracımız olan esnaflarımıza kira indirim olarak 11 milyon 382 bin 162 lira, sosyal destek paketlerimiz kapsamında 98 milyon 604 bin 324 lira, su desteği kapsamında 65 milyon 187 bin lira, ticari araç sahibi esnafımıza da 3 milyon 285 bin 626 lira destekte bulunduk. Pandemi ilk çıktığında kiracılarımız hangi işi yapıyorsa yapsın kira almadık. Esnaf odalarına kayıtlı tüm esnafımıza suyu 2 ay boyunca ücretsiz kullandırdık. İş yeri kapanmış esnafımızın evinde suyu ücretsiz kullandırdık. 2020'de 2019 fiyatlarına geçtik ve hala onu kullanıyoruz. Toplu ulaşımda herhangi bir zam yapmadık. Biz zaten Konyalıların yanında olmak için her şeyi yapıyoruz. Bu şehir benim, ‘Benim Şehrim’ diye boşuna söylemiyorum. Kantinci, şoför, kahvehaneci gibi iş yerini kapatan esnafımıza nakdi destekte bulunduk. Ayrıca bilboardlarda esnafımıza ücretsiz tanıtım desteğinde bulunduk. Ekmek tedarikinde bakkal ve marketleri tercih ederek esnafımıza destek olduk. Bütün bunlara karşılık bunların yaptıklarının amacı şu: Belediye başkanı doğru durmuyor, bunu sokağa çıkamaz hale getirelim, esnafla arasını bozalım. Hiç kusura bakmayın biz 12 yıldır bu şehre hizmet ediyoruz ve 12 yıldır sokaktayız ve sokakta olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.



“Bu şehrin hakkını savunmak her Konyalının sorumluluğunda”

“Pandeminin başından itibaren hangi Esnaf Odası Başkanı telefonla ya da yüz yüze Büyükşehir Belediyesi ile görüşme talebinde bulunmuş, hangi konuda talepte bulunmuş ve bunlarla ilgili bir çözüm sağlanmamış, bir geri dönüş yapılmamış çıkıp söylesinler” diye konuşmasını sürdüren Başkan Altay, “Biz Konya'nın tüm meseleleriyle ilgileniyoruz ama yanlış anlaşılan bir konu var ortada. Gelin bize sorun; 6 milyonu aldınız da niye dağıtmıyorsunuz diye. Bu şehrin bir hikayesi var, sıradan bir şehir değil burası, payitaht şehir. Siyasi görüşlerimiz ayrı olabilir, düşüncelerimiz farklı olabilir ama her Konyalının üzerine düşen şey bu şehrin hakkını savunmaktır. Bu şehre hakaret edilmesine, şehrin insanlarına laf söylemesine engel olmaktır. Bu hepimizin sorumluluğunda. Herkes lütfen bir şey varsa gelsin sorsun, biz buradayız. Hele bu şehirde kamu görevi yapanların sorumluluğu daha yüksektir.” ifadelerini kullandı. Basın özgürlüğüne sonuna kadar saygı duyduklarını dile getiren Başkan Altay, “Basın toplantıları yapıyorum. Benim hiç akreditem yok biliyorsunuz. Herkes istediğini soruyor, ben herkese nezaketle cevap veriyorum. Ama haberi yapmadan bir sorun işin aslı nedir diye. Ama dert başka. Olmayan bir şeye bu kadar yaygara koparılmasına da şaşırdım doğrusu” ifadelerini kullandı.



“Konya Büyükşehir Türkiye’nin en kurumsal yapısı”

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin Türkiye’nin en kurumsal yapılarından olduğunun altını çizen Başkan Altay, “Merak etmeyin. Biz burada olduğumuz sürece kimsenin Konya’ya ve Konyalıya laf etmesine izin vermem. Gerekirse meydanda tek başıma kalsam da çıkıp bunları haykırmaya devam edeceğim. Konya’yla ilgili çok şey paylaşmak istiyorlarsa gitsinler Aselsan Konya’nın önünde fotoğraf paylaşsınlar. Gelsinler Alaaddin cephe düzenlemesinin önünde bir fotoğraf paylaşsınlar. Gelsinler Mevlana Çarşısı ve Altın Çarşı’da bir fotoğraf paylaşsınlar. Gelsinler TRT Film Platolarının olduğu yerde bir fotoğraf çekip paylasınlar. Gitsinler Beyşehir ve Tuz Gölü’nü korumak için yaptığımız tesislerde fotoğraf çekip paylaşsınlar. Nedir bizimle alıp veremediğiniz? Doğru, biz muhafazakâr bir şehiriz ve bununla gurur duyuyoruz elhamdülillah. Ama öyle meydanı boş bulduk diye herkesin bir şey söylemesi kesinlikle doğru değil” şeklinde konuştu.



“Siyasi rant elde etmek için yaptıkları bir çabadır”,

Olayın kendi şahsına yapılmış bir durum olmadığını anlatan Başkan Altay, “Bu, Konya’ya ve Konyalılara bir hakarettir. Ve bu muhalefetin de ortada bir şey olmadığını bildirdikleri halde kasıtlı yaptığı, bundan siyasi rant elde etmek için yaptığı bir çabadır. Buna gülüp geçiyoruz. Bunların muhalefet anlayışı budur. Bunların ortada konuştukları gündem budur. Bunları dikkate almamıza, bunlarla uğraşmamıza vakit kaybetmemize gerek yok. Konya’nın çözülmesi gereken çok sorunu var. Bir taraftan pandemi ile bir taraftan sahadaki işlerimizle uğraşıyoruz. Konya’nın bu pandemiye rağmen tüm ilçelerini ziyaret ediyoruz. 2021 yatırım programlarımızı açıklıyoruz. Konya merkezde bu güne kadar konuşulup adım atılmamış hayal projelerini gerçekleştiriyoruz” şeklinde konuştu.



“Terimizin son damlasına kadar bu şehre hizmet etmeye devam edeceğiz”

Konya’ya hizmet etmenin kendileri için şeref ve onur olduğunu vurgulayan Başkan Altay, “Terimizin son damlasına kadar bu şehre hizmet etmeye devam edeceğiz. Konyalılar merak etmesin. Biz Konya’nın değil 6 milyonunu 1 kuruşunu bile kimseye vermeyiz. Bunun en büyük savunucusu biz oluruz. Böyle mübarek bir günde böyle gündemlerle boşuna kamuoyunu meşgul etmenin bir anlamı yok. Siz ne kadar iftira ederseniz edin, biz esnafımızla beraber el ele kol kola şehrimizin hayallerini geçekleştirmeye devam edeceğiz. Konyamızı ve kurumlarımızı yıpratmaya çalışanlara cevabımızı birlik ve beraberlikle hizmet ederek vereceğiz” sözleriyle konuşmasını tamamladı.

