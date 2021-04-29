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SÜ ve Konya MEM "Finansal Okuryazarlık" projesini AB ülkeleriyle yürütecek

İHA

SÜ ve Konya MEM "Finansal Okuryazarlık" projesini AB ülkeleriyle yürütecek

Selçuk Üniversitesi (SÜ) ile Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü (MEM) arasında, Türkiye ve Avrupa Birliği (AB) üyesi 4 ülkenin (İngiltere, İtalya, İspanya, Çek Cumhuriyeti) proje ortaklığında yer aldığı ‘Yetişkin Eğitiminde Finansal Okuryazarlık’ projesi için iş birliği protokolü imzaladı.
Selçuk Üniversitesi Teknoloji Fakültesi ile Beyşehir Ali Akkanat İşletme Fakültesi proje koordinatörlüğünde yürütülecek projede, yetişkin eğitimi alanında görevli eğitmenlerin derslerinde kullanacakları finansal okuryazarlık müfredat ve eğitim materyallerinin geliştirilerek çevrim içi olarak hizmete sunulması amaçlanıyor. 7 ortaklı konsorsiyum, 2020 yılında başladığı ‘kişilerin, sürekli gelişen ve değişen dünyayı yakalayabilmek için finansal konuları takip edebilmesi ve kendi hayatları için en anlamlı kararı verebilmesine yönelik’ proje oluşturma çalışmalarında sona geldi. 30 ay sürecek proje, Selçuk Üniversitesi koordinatörlüğünde, Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Hayat Boyu Gelişim Derneği, Euphoria Net Srl (İtalyaeğitim alanında KOBİ), Eurospeak Language Schools Ltd (İngiltereeğitim alanında KOBİ), Masarykova Üniversitesi (Çek Cumhuriyeti), Asociaacion Valencia Inno Hub (İspanyaeğitim alanında dernek) ortaklığında yürütülecek. Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Türk Ulusal Ajansının finanse ettiği proje ile Finansal Okuryazarlık Eğitimi için eğitim modüllerinin geliştirilmesi ve Çevrim İçi Finansal Okuryazarlık Eğitim Platformunun oluşturulması hedefleniyor. Proje kapsamında ayrıca sıradan kullanıcı ve yeni işletme sahiplerinin bütçe yönetimi sağlaması, tasarrufa yöneltmesi ve tasarruflarını değerlendirmeleri için yatırım araç tavsiyesi sunan Yapay Zekâ Tabanlı Android Uygulamasını (5 dilde) kullanması amaçlanıyor.

“Selçuk üniversitesi öncü olmaya devam ediyor”
Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Aksoy yaptığı konuşmada, üniversitenin AB projesi ve benzeri projelerde sergilediği kültürün Konya ve Türkiye açısından önemli katkılar sunacağına inandığını söyledi. Projenin; toplumun tamamına yönelik gerçekleştirilecek çalışmalar, dijital alandaki katkıları ve tasarruf noktasında farkındalığı oluşturacak olması itibarıyla büyük sonuçları olacağını ifade eden Prof. Dr. Aksoy, “Selçuk Üniversitesi olarak bu tür projelerde İl Millî Eğitim Müdürlüğümüz ile her zaman iş birliği yapmaya devam edeceğiz. İnşallah, Üniversitemiz şehrimiz ve ülkemizin ihtiyaç duyduğu konularda öncü olmaya devam ediyor. Bundan sonraki süreçlerde de yeni projelerde yeni protokolleri beraber imzalarız ve Üniversitemiz farkındalığını, farklılığını ortaya koymuş olur. İl Millî Eğitim Müdürümüze ve beraberinde proje paydaşlarına çok teşekkür ediyorum. Hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum” diye konuştu.

“Gerçekleştirdiğimiz proje ülkemize kazanım sağlayacak”
Konya İl Millî Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük ise, projenin yetişkinlerin finansal konularda bilinçlenmesi ve bu anlamda farkındalığının oluşmasına katkı sağlayacağını belirtti. Bu çerçevede, projenin yürütülmesinde ilgili materyaller ve yapay zekâ tabanlı android uygulamaların geliştirileceğini aktaran Büyük, “Proje ile bireylerin finansal olarak yapmaları, doğru karar vermeleri gereken, paralarını en iyi şekilde yönetmeleriyle ilgili iyi bir sonuç ortaya çıkacağına inanıyoruz. Ülkemiz, yetişkinlerimiz kazanacak. Uygulama itibarıyla halk eğitim merkezlerimizde, okullarımızda bununla ilgili eğitmenlerimiz bilgilendirme yapacak. Sonuçta, inşallah yapmış olduğu yatırımları ve harcamalarıyla daha mutlu bireylerin yetişmesine katkı sağlamış olacağız. Bu konuda da ÜniversiteMillî Eğitim iş birliğinin en iyi örneklerinden birini daha sergiliyoruz. Proje sahipliğinden dolayı Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Metin Aksoy’a ve projeyi yürüten arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.
Konuşmaların ardından Prof. Dr. Aksoy ile Büyük, protokol metnini imzaladı. Protokol törenine, SÜ Teknoloji Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Kemal Tütüncü ve Konya İl Millî Eğitim Müdürlüğü adına proje yöneticisi Eyüp Akıncı eşlik etti.

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