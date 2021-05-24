Konya'da 9 bin 82 uyuşturucu hap ele geçirildi

Konya'da polis ekiplerince yapılan denetimlerde 9 bin 82 adet uyuşturucu hap ve bin 194 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken, 21 kişiye işlem yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Ereğli ve Akşehir Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri 21 Mayıs24 Mayıs tarihleri arasında “Sokak satıcılarına, kullanıcılarına ve uyuşturucu madde ticareti yapan ve/veya nakleden” şahıslara yönelik 8 ayrı çalışma yaptı. Çalışmalarda 13 şahsa Uyuşturucu Madde Kullanmak, 8 şahsa 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan olmak üzere 21 şahsa işlem yapıldı. Yapılan işlemler sonucunda 9 bin 82 adet uyuşturucu hap, bin 194 gram uyuşturucu madde, 610 TL para, 1 adet tabanca ve 14 adet fişek ele geçirildi.

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