Ereğli’de tır ile kamyon çarpıştı: 2 yaralı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Konya'nın Ereğli ilçesinde tır ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.



Kaza, Ereğli ilçesi KonyaAdana karayolu organize sanayi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.O. idaresindeki 64 KV 414 plakalı Mercedes marka tır ile E.Y. yönetimindeki 42 L 4943 plakalı Mercedes marka kamyon çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.