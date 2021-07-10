Konyaspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Konyaspor, güne sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, 29 Haziran’da kulüp tesislerinde başlayan birinci etap kamp hazırlıklarına aralıksız olarak devam ediyor. Yeşilbeyazlı takım, güne sabah saatlerinde Kayacık Tesisleri’nde, Teknik Direktör İlhan Palut ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleştirdiği antrenmanla başladı. Isınma ve çabukluk hareketleri ile başlayan antrenman 5’e 2 pas çalışması ile devam etti. Daha sonra oyuncular, topla oyun ve çift kale maç ile antrenmanı sonlandırdı.

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