Konya’da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Konya’nın Kulu ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Kulu ilçesi Karacadağ yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.K.’nin (49) kullandığı 42 AHF 723 plakalı Fiat marka hafif ticari araç, R.E.’nin (19) kullandığı FFT 653 İsveç plakalı Volvo marka otomobil ile çarpıştı. Çarpışma sonrasında otomobil yol ortasında dururken, hafif ticari araç ise şarampolü geçerek yaklaşık 60 metre ilerde tarla içerisinde durabildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada hafif ticari araç sürücüsü yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla Kulu Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Her iki araç da kullanılmaz hale gelirken, yol ortasında bulunan otomobil vatandaşların yardımıyla yol kenarına çekildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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