Karatay’da 40 park daha yıl sonuna kadar ilçeye kazandırılacak

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, projelendirilen ve yapımına başlanan 40 parkı yıl sonuna kadar tamamlayarak vatandaşların hizmetine sunacaklarını belirterek, “İlçemizin daha güzel bir çehreye kavuşturmak için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Karatay Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, bir taraftan ilçenin dört bir tarafındaki alanlar ve parklarda yeni düzenleme ile revize çalışmaları yürütürken diğer taraftan da ihtiyacın duyulduğu mahallelere yeni parklar kazandırıyor. İlçede yoğun bir çalışma yürüten ekipler, bu kapsamda Karatay’ın tamamındaki çocuk parklarında yenileme ve düzenleme çalışması yapıyor. Parklarda eskiyen çocuk oyun grupları tamamen yenilenirken daha işlevsel hale getirilerek vatandaşların kullanımına açılıyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Karatay Belediyesi tarafından projelendirilen 40 adet mahalle arası parkın yapımı için de çalışmalara başladı. Söz konusu projelerin tamamının yıl sonuna kadar tamamlanması beklenirken, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca da ilçe genelindeki parklarda incelemelerde bulunarak yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı.



“İlçemizin daha güzel bir çehreye ve çevreye kavuşması için çalışıyoruz”

Başkan Hasan Kılca, geleceğin teminatı olan çocukların kendi mahallelerinde güven içerisinde eğlenip güzel vakit geçirebilecekleri, eğlenirken de öğrenebilecekleri alanları oluşturmaya gayret ettiklerinin altını çizerek söz konusu alanların daha da çoğaltılması adına çalışmalarına devam ettiklerini kaydetti. Başkan Kılca, Karatay Belediyesi olarak bu yıl özellikle mahalle parklarıyla ilgili olarak çok ciddi bir çalışma yürüttüklerini belirterek, “Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz, ilçemizin dört bir yanında hemşehrilerimize daha güzel hizmet verebilmemiz adına büyük bir gayretin içerisindeler. Belediye olarak bu yıl 40 parkın daha yapımına başladık. Kimi parklarımız tamamlandı ve hizmete sunuldu. Kimi parklarda da çalışmalarımız devam ediyor. Mahalleler arası 40 yeşil bant diye ifade ettiğimiz parkın bir an önce hemşehrilerimizin hizmetine sunulması için gece gündüz demeden çalışıyoruz. İnşallah bu yıl sonuna kadar planladığımız 40 parkın tamamını bitireceğiz ve hizmete sunacağız. Karatay Belediyesi olarak ilçemizin daha güzel bir çehreye ve çevreye kavuşması noktasında gayret etmeye devam edeceğiz” dedi.

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