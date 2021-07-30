Konya'da 2 ay ormanlık alanlara giriş yasaklandı

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Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA, (DHA) KONYA Valiliği, orman yangılarıyla ilgili mücadele kapsamında kent ormanı ve mesire alanları dışındaki tüm ormanlık alanlara girişleri 2 ay boyunca yasakladı.

Konya Valiliği, 31 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında kent ormanı ve mesire alanları haricinde tüm ormanlık alanlara girişleri yasakladı. Yapılan açıklamada, ''Ormanlardaki sürü sahipleri, taş ocağı, maden ocaklarında çalışanlar, ormancılık yapanlar, kamu kurum ve kuruluşların orman alanı içerisinde şantiyede çalışanlar haricinde ormanlık alanlara girişler yasaklandı'' denildi.

DHA-Genel Türkiye-Konya / Merkez Salih BÜYÜKSAMANCI

2021-07-30 17:18:13



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