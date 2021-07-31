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Konya’da katledilen ailenin yakını konuştu: “Barış olacaktı”

İHA

Konya’da katledilen ailenin yakını konuştu: “Barış olacaktı”

Konya’da silahlı saldırıda katledilen 7 kişinin yakını, iki aile arasında yakında barış olacağını, ancak dün gelen zanlının aileyi öldürdüğünü söyledi.
Öldürülen Yaşar Dedeoğulları ile aynı köylü ve akraba olduklarını anlatan İzzet İnik, Dedeoğulları’nın 1999’dan beri bu mahallede oturduğunu, 1112 yıl önce yaşadıkları evi yapıp yerleştiğini anlattı. İzzet İnik, “Olayın başlangıcı 11 senelik bir husumet mevzusu var ama Yaşar amca kendi evinde kimsenin etlisine sütlüsüne karışmazdı. Ramazan bayramı günü bir grup saldırıyor, bunları çoluk çocuk ayırt etmeden dövüyor. Yoğun bakımdalardı. 20 gün yoğun bakımda olan vardı. Birkaç kişi araya girdi barışalım diye. Barış olacaktı. Dün gelen tek başına gelmiş, arkada kim varsa kamerada görünenler kapıdan giriyor önce Serpil’le oğlanı vuruyor. Yaşar amca merdivenin üzerinde oturuyormuş, onu vuruyor. Ahırın önünde 2 kız, tek kişi yani. Ahırın önünde iki kız hayvanlara bakıyormuş, sağım yapıyormuş, onları anneyle birini de evde otururken vuruyor. El sıkışıyor, ondan sonra kız buna saldırıyor, dönüp arabadan alıp silahı sıkıyor. Milleti öldürdükten sonra arabasından bidonla benzini alıyor içeriye döküyor. Ateşe verip çıkıyor. Planlı. Planlı olmasa, evleri boşaltmışlar. Onlar da evlerine kamera koymuşlar. Hepsinin evleri boş. Ramazan bayramından beri tartışma yoktu. Kurban bayramının 2., 3. günü geldik, Yaşar amca ‘Kapandı gitti’ dedi. Bir oğlu İngiltere’deydi. Tatile gelmişti, dün gitti, o burada olsa onu da öldüreceklerdi. Barışmak üzereydi. İnsanlar araya girmişti, barıştıracaklardı. Artık içki mi içti hap mı aldı artık nasıl bir duygu varsa dün gelip olayı yapmış” diye konuştu.

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