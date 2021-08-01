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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Karabacak’tan esnaflara yapılandırma kanunu hatırlatması

İHA

Başkan Karabacak’tan esnaflara yapılandırma kanunu hatırlatması

Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KONESOB) Başkanı Muharrem Karabacak, 9 Haziran 2021 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 7325 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması kanunundan yararlanmak isteyen esnaf ve sanatkarların bu fırsatı değerlendirmesinin önemine dikkat çekti.
Yapılandırma kanunuyla vergi, SGK ve bazı kamu alacaklarının yeniden yapılandırıldığını hatırlatan KONESOB Başkanı Muharrem Karabacak, “7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 9 Haziran 2021 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe girdi. Yapılandırma kanunuyla; esnaf ve sanatkarlarımızın, vatandaşlarımızın kamuya olan borç yükü azalacak, yapılandırılan borçlar taksitler halinde ödenebilecek, borçların takibiyle ilgili vergi ihtilafları sonlandırılacak. Devam eden vergi incelemeleri ve takdir işlemleri için kanundan yararlanılabilecek. Beyan edilmemiş veya eksik beyan edilmiş vergiler için pişmanlıkla veya kendiliğinden beyan yapılabilecek. Geçmiş yıl beyanları artırılarak vergi incelemesine muhatap olunmayacak ve işletme kayıtları gerçek duruma uygun hale getirilebilecek. Kanundan yararlanmak isteyen esnaf ve sanatkarlarımızın 31 Ağustos 2021 tarihine kadar ilgili idareye başvuruda bulunmaları gerekiyor. Peşin veya ilk taksit ödemeler 30 Eylül 2021 (bu tarih dahil) tarihine kadar yapılması gerekiyor. Peşin ödemeler teşvik ediliyor. Yapılandırma kanunundan yararlanmak isteyen esnaf ve sanatkarlarımızın bu imkandan mutlaka yararlanmasını öneriyorum” dedi.
“Kanunla kesinleşmiş borçlara ödeme kolaylığı getiriliyor”
KONESOB’u ziyaret eden ve Başkan Muharrem Karabacak’a yapılandırma kanunu hakkında bilgilendirmede bulunan Konya Vergi Dairesi Başkanı Adem Güngör de, kanunun detayları hakkında şu bilgileri verdi:
“Kesinleşmiş alacaklarda vergi dairelerine ödenmesi gereken vergi ve diğer borçların zam ve faizleri yaklaşık dörtte üç oranının üzerinde azaltılıyor. Vergi aslına bağlı cezalar tamamen siliniyor. Usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarında yarısı oranında indirim yapılıyor. Borcun peşin ödenmesi halinde katsayı alınmadığı gibi tekrar indirim yapılarak YİÜFE oranında hesaplanan tutardan yüzde 90 oranında indirim yapılıyor. Kesinleşmemiş veya dava safhasında bulunan ihtilaflar sulh yoluyla çözümleniyor. Bu kanunun yayımı tarihi itibarıyla dava açılmış veya dava açma süresi henüz geçmemiş alacaklarda sadece vergi aslının yüzde 50’si ile gecikme zamları yerine yaklaşık dörtte bir olan YİÜFE oranında güncelleme yapılarak hesaplanan borcun ödenmesi imkanı getirilerek, vergi aslının yüzde 50’sinden, gecikme zammı, gecikme faizi ve vergi aslına bağlı cezalar tamamen silinmektedir. Ayrıca kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla ihtilafın bulunduğu aşama ve ihtilafa ilişkin verilmiş yargı kararları esas alınarak vergi asıllarında yüzde 90’a varan farklı oranlarda indirim ve ödeme imkanı getirilmektedir. Borcun peşin ödenmesi halinde ise tekrar indirim yapılarak YİÜFE oranında hesaplanan tutardan yüzde 90 oranında indirim yapılıyor. Halen vergi incelemesinde olan veya takdir işlemleri devam eden mükellefler için de düzenleme bulunuyor. Devam eden vergi incelemesi veya takdir işlemlerine konu alacaklar da kanun kapsamında olup, inceleme ve takdir işlemlerinin neticesine göre tarh edilecek vergi ve kesilecek cezalar için mükelleflerimiz yapılandırma imkanlarından yararlanabilecektir. Vergi aslının yüzde 50’sinin silinmesi ve gecikme zamları yerine YİÜFE oranında güncelleme yapılarak hesaplanan borcun ödenmesi, vergi aslına bağlı olmayan cezalarda ise cezanın yüzde 25’i tahsil edilmesi gibi imkanı getirilmektedir. Borcun peşin ödenmesi halinde katsayı alınmadığı gibi tekrar indirim yapılarak YİÜFE oranında hesaplanan tutardan yüzde 90 oranında indirim yapılıyor. Pişmanlıkla ya da kendiliğinden beyana taksit imkanı veriliyor. Kanun kapsamında pişmanlıkla ya da kendiliğinden beyan edilen vergilerin ödemeleri kolaylaştırılıyor ve bu müesseseleri kullanmak suretiyle vergi dairesinin bilgisi dışında kalan hususların beyan edilmesi sağlanıyor. Pişmanlıkla ya da kendiliğinden beyan üzerine ödenecek tutarların peşin veya ilk iki taksit ödeme süresi içinde ödenmesi hâlinde de YİÜFE tutarından indirimler yapılacaktır. Matrah ve vergi artırımı imkanı getiriliyor. Matrah ve vergi artırımı kapsamında mükellefler; Gelir vergisi, Kurumlar Vergisi, Gelir/Kurumlar Stopaj Vergisi ve Katma Değer Vergileri açısından 2016, 2017, 2018, 2019 ve 2020 yılları için matrah veya vergi artırımında bulunabilecektir. Bu şekilde mükelleflerimiz matrah veya vergi artırımında bulunarak daha önceki beyanlarını belli oranlarda arttırırlarsa o takdirde geçmişe dönük olarak herhangi bir vergi incelemesine muhatap olmayacaklardır. Kanunla işletme kayıtlarının gerçek duruma uygun hale getirilmesine de imkân veriliyor. İşletmede bulunduğu halde kayıtlarda yer almayan veya kayıtlarda yer aldığı halde işletmede mevcut olmayan kıymetlerin defterlere kaydına imkan sağlanıyor. Kasa mevcudu ortaklardan alacaklar ile ilgili hesapların da düzeltilmesine olanak sağlandı. Bilanço esasına göre defter tutan kurumlar vergisi mükellefleri, kayıtlarında yer aldığı halde işletmede mevcut olmayan kasa mevcudu ve ortaklardan alacaklarını gerçek duruma uygun hale getirebilecektir. Taşınmazlar ile amortismana tabi diğer iktisadi kıymetlerin yeniden değerlenebilmesine imkan sağlanmaktadır. Tam mükellefiyete tabi ve bilanço esasına göre defter tutan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin 9 Haziran 2021 tarihi itibarıyla aktiflerine kayıtlı bulunan taşınmazlar ile amortismana tabi diğer iktisadi kıymetlerini (satkiralageri al işlemine veya kira sertifikası ihracına konu edilen taşınmaz ve iktisadi kıymetler hariç), YİÜFE değerindeki değişimi dikkate almak suretiyle, 31 Aralık 2021 tarihine kadar, yeniden değerleyebilmelerine imkan sağlanmaktadır. Başvuru ve ödemeler; kanundan yararlanmak isteyenlerin, 31 Ağustos 2021 tarihine kadar ilgili idareye başvuruda bulunmaları gerekiyor. Kanunun 2. maddesinden yararlanmak isteyen borçlular, başvurularını Gelir İdaresi Başkanlığının internet adresi (www.gib.gov.tr) ya da eDevlet (www.turkiye.gov.tr) üzerinden yapabilecekleri gibi bağlı bulundukları vergi dairesine doğrudan veya posta yoluyla ya da diğer vergi daireleri aracılığıyla da yapabileceklerdir. Başvuru sırasında peşin veya taksit seçeneklerinden biri tercih edilecek. Yapılandırılan tutarlar 6, 9, 12, 18 taksit seçenekleri ile ödenebilecek. Taksitler 2 ayda bir ödemeli olacak. Ancak, unutulmamalı ki kanunun 4. maddesinin bir ila yedinci fıkraları kapsamında yapılandırılan alacaklar ile matrah artırımı üzerine tahakkuk eden vergiler için ödemeler peşin veya 6 taksitte yapılabilecek. Peşin veya ilk taksit ödemelerinin 30 Eylül 2021 (bu tarih dahil) tarihine kadar yapılması gerekiyor. Peşin ödemeler teşvik ediliyor. Borcun tamamının ilk taksit ödeme süresi içinde ödenmesi halinde; Katsayı alınmıyor. YİÜFE tutarından yüzde 90 oranında indirim yapılıyor. Kanun kapsamındaki idari para cezalarından yüzde 25 indirim yapılıyor. Yapılandırma sonucu ödenecek alacağın sadece fer’i alacaktan ibaret olması halinde Kanun kapsamında hesaplanan YİÜFE tutarından yüzde 50 indirim yapılıyor. Söz konusu ödemenin defaten yapılması zorunlu olmayıp, ilk taksit ödeme süresi içinde farklı zamanlarda borcun tamamının ödenmesi hâlinde de peşin ödeme indiriminden yararlanılacak. Taksitle ödeme seçeneği tercih edilmesi ve birinci taksit süresinde ödendikten sonra geri kalan taksitlerin tamamının ikinci taksit ödeme süresi içinde ödenmesi halinde; Katsayı alınmıyor. YİÜFE tutarından yüzde 50 oranında indirim yapılıyor. İdari para cezalarından yüzde 12,5 indirim yapılıyor. Yapılandırma sonucu ödenecek alacağın sadece fer’i alacaktan ibaret olması halinde Kanun kapsamında hesaplanan YİÜFE tutarından yüzde 25 indirim yapılıyor. Peşin ödeme seçeneği tercih edilmekle birlikte, ilk taksit ödeme süresi içinde ödemenin yapılamaması halinde, ertesi ayın sonuna kadar bu tutarın geç ödeme zammı ile ödenmesi mümkün. Bu şekilde yapılan ödemelerde de; katsayı alınmıyor. YİÜFE tutarından yüzde 50 oranında indirim yapılıyor. İdari para cezalarından yüzde 12,5 indirim yapılıyor. Yapılandırılan alacağın sadece fer’i alacaktan ibaret olması halinde Kanun kapsamında hesaplanan YİÜFE tutarından yüzde 25 indirim yapılıyor. Taksitlerin ilk 2’sinin zamanında ödenmesi şartı var. Kanundan yararlanmak isteyenlerin dikkat etmesi gereken en önemli hususlardan biri de taksitle ödemeyi tercih etmişlerse ilk iki taksitin süresinde ödenmesidir. İlk 2 taksiti süresinde ödemeyenler, Kanunun getirdiği imkânlardan yararlanamayacak. Kanunla ilgili her türlü sorunuza Gelir İdaresi Başkanlığının (www.gib.gov.tr) adresinde yer alan dokümanlardan veya Alo 189 VİMER aracılığıyla cevap alabilirsiniz. Özetle toplumun her kesimini ilgilendirebilecek nitelikte bir Kanun olan bu yeni yapılandırma Kanunundan yararlanmak için bir an önce başvuruların yapılması ve imkanlar dahilinde peşin ödemelerin seçilmesinde yarar olduğunu duyurmak istiyoruz. Ayrıca, COVİD19 pandemisi nedeniyle başvurularınızın (www.gib.gov.tr) adresinde yer alan İnteraktif Vergi Dairesi uygulaması üzerinden elektronik ortamda ya da posta yoluyla yapılması ve ödemelerde de kredi kartı veya banka kartı ile İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden veya anlaşmalı bankalar aracılığı ile ödeme yöntemlerinin tercih edilmesi hususunu tekrar hatırlatmak isteriz.”

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