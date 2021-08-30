Meram’daki 10 okula halı saha kazandırılıyor

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesi tarafından ilçe genelindeki 10 okula halı saha kazandırılıyor.

Meram Belediyesi eğitime destek çalışmaları kapsamında çocukların ve gençlerin daha iyi, güvenli ve sağlıklı alanlarda spor yapmalarına olanak sağlamak adına Milli Eğitim Müdürlüğü ile koordineli olarak belirlenen ve bahçeleri uygun olan 10 okula halı saha yapıyor.

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, çocukların eğitim aldıkları okullarda daha uygun şartlarda spor yapmalarına imkan sunmak adına çalışmalara hız kazandırdıklarını belirtirken, “Çocuklarımıza yapılan yatırım bizim için çok kıymetli. Onların, daha güzel ortamlarda eğitim alabilmesi, spor yapabilmesi ve keyifli vakit geçirebilmesi için 10 okulumuzun bahçesine halı saha kazandırıyoruz. Daha önce gerçekleştirdiğimiz ihalenin ardından okullarımızın bahçelerinde inşaat çalışmaları devam ediyor. En kısa süre içerisinde halı sahalar hazır olacak ve çocuklarımızın hizmetine sunulacak inşallah” dedi.

Meram Belediyesi tarafından halı saha kazandırılan okulların isimleri şunlar: “Necip Fazıl Kısakürek İmam Hatip Ortaokulu, Çelebi Hüsamettin Anadolu İmam Hatip Lisesi, Hadimi Anadolu Lisesi, Mehmet Kadir Özgüzar Ortaokulu, Şifa Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Mehmet Akif İnan Anadolu Lisesi, Şehit Fethi Sekin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Çarıklar Ortaokulu ve İlkokulu, Turan Bilge Ortaokulu, Ahmet Tevfik İleri İmam Hatip Ortaokulu.”

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