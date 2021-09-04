Yalıtım malzemesi bulunan iş yerinde korkutan yangın Yangın itfaiye ve TOMA'larla söndürüldü

Konya’da yalıtım malzemelerinin bulunduğu bir iş yerinde yangın çıktı. Yangın, itfaiye ve TOMA ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 03.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Hacıyusufmescit Mahallesi Zetinci Sokak üzerinde bulunan bir iş yerinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, yalıtım malzemelerin bulunduğu iş yerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Devriye gezen polis ekiplerinin fark ettiği yangın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbar üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler yalıtım malzemesinin bulunduğu iş yerinde çıkan yangına müdahale etmeye başladı. Yangın söndürme çalışmasında adrese sevk edilen Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) da itfaiye ekiplerine destek verdi. Yangın, yaklaşık bir buçuk saat içerisinde çevredeki PVC fabrikalarına sıçramadan kontrol altına alındı. Deponun sac bölümleri kepçe ile yıkılarak soğutma çalışmaları yapıldı. Yangının çıkış sebebi araştırılırken, soruşturma başlatıldı.

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