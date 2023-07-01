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Konya Ovası´nda 180 santimetrelik buğday yetişti

Konya'da çiftçi Harun Su'nun bitki ıslahı yöntemiyle geliştirilen buğdayı ektiği tarlasında, boyu 180 santimetreye ulaşan buğdaylar yetişti. Tohumu geliştiren Prof. Dr. Süleyman Soylu, "Bu çeşit çok uzun boylu yaklaşık 1,5 metre. Bu yılın da bol yağışlı geçmesiyle 180 santimetreye kadar boylanabilen bir çeşit. Sadece makarnalık buğday olarak değil, bazı bölgelerde silajlık buğday olarak tercih edilen bir çeşit. Bol miktarda yeşil aksamı olmasından dolayı süt işletmelerinin de tercihi" dedi.

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DHA
  • Konya Ovası´nda 180 santimetrelik buğday yetişti

    Konya´nın Doğanhisar ilçesi Yazlıca Mahallesi´nde çiftçilik yapan Harun Su, Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Süleyman Soylu ile Prof. Dr. Bayram Sade´nin geliştirip ıslah çalışmasını yaptığı makarnalık buğday çeşidini tarlasına ekti. Tarladaki buğdayların normalden daha fazla uzadığını gören Su, şaşkınlık yaşadı. Tarlasına ilk kez bu buğdayı ektiğini belirten Su, "Maşallah buğday çok güzel. İlk kez ektiğim bu makarnalık buğdayın boyu benim boyumu geçti" ifadelerini kullandı.

     
  • Konya Ovası´nda 180 santimetrelik buğday yetişti

    "YAĞIŞLI DÖNEMDE BOYU 180 SANTİMETREYİ BULDU"

    Tohumu geliştiren Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Süleyman Soylu, "Oldukça kuru şartlar için geliştirilmiş olan makarnalık buğday çeşidi. Uzun boylu yatmaya dayanıklı, kalitesi oldukça yüksek. Özellikle kıraç koşullarda ekim yapan çiftçiler için oldukça önemli bir buğday çeşidi. Özellikle son yıllarda biraz makarnalık buğdaya bölgede ilgi azaldı. Bundan dolayı da özellikle ilgi azalınca fazla tohumu üretilmedi ama çiftçi sevdi.
  • Konya Ovası´nda 180 santimetrelik buğday yetişti

    Çiftçi daha önce aldığı tohumu kendi tarlasından kaldırdığı ürünleri tohumluk olarak kullanarak hala üretimde kullanıyor bu çeşidi. Genel olarak çeşit çok uzun boylu yaklaşık 1,5 metre. Bu yıl böyle yağışlı bir dönemde 180 santimetreye kadar boylanabilen bir çeşit. Sadece makarnalık buğday olarak değil, bazı bölgelerde silajlık buğday olarak da tercih edilen bir çeşit. O yönüyle de uzun boylu olması, bol miktarda yeşil aksam üretmesinden dolayı süt işletmeleri özellikle değerlendirdikleri bir çeşit. Bölgemizde tohumluk yapan çiftçiler, sözleşmeli çiftçiler, sulu şartlarda üretim yaptıkları için genelde kuru şartlarda üretim yapılmaması nedeniyle tohumluk üretiminde zorluk olduğundan dolayı tohumun dağıtımı, üretiminde biraz sıkıntı yaşandı. Yoksa çiftçiler tarafından sevilen uzun boylu özellikle kıraç koşulları için çok güzel bir çeşit" diye konuştu.

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