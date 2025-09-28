Konyaspor: 2 - Başakşehir: 1 | MAÇ SONUCU Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Konyaspor, evinde Başakşehir'i 2-1 mağlup etti. 65. dakikada Enis Bardhi'nin gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kalmasına rağmen Alassane Ndao ve Jerome Opoku'nun (kk) golleriyle üç maç sonra kazanan Konyaspor, puanını 10'a yükseltti. Başakşehir ise haftayı 6 puanla tamamladı.

