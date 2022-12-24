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Konyaspor'da Fatih Özgökçen yeniden başkanlığa seçildi

Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'da mevcut başkan Fatih Özgökçen yeniden başkanlığa seçildi.

Konyaspor'da Fatih Özgökçen yeniden başkanlığa seçildi
İHA

22 Nisan 2022 Tarih ve 7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu’na istinaden Konyaspor’da genel kurul toplantısı çoğunluk sağlayan delegenin katılımıyla gerçekleşti. Selçuklu Kongre Merkezi’nde düzenlenen genel kurulda tüzük değişikliği onaylandı ve oy birliği ile kabul edildi. Toplantıda yönetim kurulu raporunun ardından gelir gider raporu ve bilançolar okundu. Kulübün güncel borcunun ise 16 milyon Euro olduğu açıklandı. Genel kurulda tek liste yer aldı. Delegeler Fatih Özgökçen başkanlığındaki yeni yönetim kurulunu seçti. Yönetim kurulu listesinde şu isimler yer aldı: “Ali Camgöz, Burak Dağlı, Gökhan Çelik, Hakan Faydasıçok, Hakkı Polat, Halil Erdoğan, Hasan Çıray, İbrahim Şahin, İlker Babaoğlu, İsmail Yazıcı, Kazım Küçüköğen, Kamil Yücel, Mehmet Akcan, Mehmet Orhan, Muammer Akın, Nuh Kaygısız, Ömer Demirhan, Serkan Abaz, Sertaç Tuza, Süleyman Oğuz, Targun Polat, Yusuf Sercan Poçan.”

“Birlik ve beraberlik içerisinde hareket etme düsturunu ön planda tuttuk”
Başkan Fatih Özgökçen genel kurulda yaptığı konuşmada, “5 Haziran 2022 tarihinde yine büyük bir katılımla göreve başlamıştık. Göreve geldiğimizde hep birlik ve beraberlik içerisinde hareket etme düsturunu ön planda tuttuk. Bunda da kısmen muvaffak olduğumuzu düşünüyorum. Şehrin tüm paydaşları bizi yalnız bırakmadı, destek oldu. Geçen sene bizim için göreve geldikten sonraki sportif başarının önemi büyüktü. Konyaspor hem futbol hem basketbol takımıyla geçen sezon oldukça ses getirdi. 2021-2022 sezonunu Konyaspor tarihindeki en yüksek puanla tamamladık. Bazı hadiseler olmasaydı biraz daha zorlayabileceğimiz, en azından Konya’ya, ülke futboluna ‘Konyaspor şampiyon olma yolunda ilerliyor’ söylemlerini dile getirdik diye düşünüyorum. Tabii sportif başarıya baktığımız zaman bu sadece sahada oynanan oyun ya da aldığınız skorlarla alakalı olmuyor. Bugün tabiri caizse bir lobi faaliyetini de iyi yönetmeniz gerekiyor. Konyaspor’un tüm haklarını hem futbol federasyonu nezdinde hem Kulüpler Birliği nezdinde sonuna kadar savunduk. Yeri geldiği zaman masaya vurmasını bildik ve sonucunu da aldık” dedi.

“Konyaspor mutlaka şampiyon olacaktır”
Göreve geldikten sonra 4 temel hedef belirlediklerini aktaran Başkan Özgökçen, “İlk söylediğimiz şey şuydu; Konyaspor Futbol Takımı 3-4 sene içerisinde hep ilk 10 içerisinde yer alacak. Temel gaye buydu. Birden çıtayı yükseltip şampiyon olalım demedik. Basamakları yavaş yavaş çıkma hedefimiz var. Çünkü basamakları çıkarken mali yapınızı da o şekilde düzgün bir biçimde yürütmeniz gerekiyor. Diğer yandan benim çok önemli olan basketbol takımımızın Süper Lig’e çıkmasıydı, temel gayelerimizden biri buydu. Sürdürülebilir mali yapıyı oluşturmak ve Konyaspor’un Konya şehriyle birlikte ulusal ve uluslararası prestijini, marka değerini yükseltmek temel gayelerimiz arasındaydı. İlk 10 içerisinde 3-4 yıl yer aldıktan sonraki ana hedef, 3-4 yılda ilk 5 içerisinde yer alacak bir kulüp. Bundan sonraki temel vizyonumuz da Konyaspor hep ilk 5 içerisinde yer almalı. Bu şehir en güzelini hak ediyor ve Konyaspor da mutlaka Süper Lig’de şampiyon olacaktır” ifadelerini kullandı.

“Yıldız oyuncu değil, yıldızlaşacak oyuncu dedik”
Yıldız oyuncu transferi yapma gayreti içerisinde hiçbir zaman olmadıklarını kaydeden Fatih Özgökçen, “Yıldız oyuncu transfer ettiğiniz zaman bütçenizi sarsabiliyorsunuz. Ama biz şunu ilke edindik: Yıldız oyuncu değil yıldızlaşacak oyuncu dedik. İnanıyorum ki geçen sene bunda muvaffak olduk. Sezon sonuna geldiğimiz zaman bunun da inşallah semeresini alacağız diye düşünüyorum. Geçen sezonun 3.’lükle bitirilmesi, uzun süre 2. olarak ligde yer alınması Konyaspor’a bakış açısını tamamen değiştirdi. Sponsorluk noktasında birçok firma bizimle temasa geçti ve geçmiş dönemlerdeki sponsorluk gelirlerinin 20 ya da 30 katı fazla gelir elde ettik. İnşallah bu sponsorluk gelirleri başarıyla bütünleştiği takdirde Konyaspor mali, iktisadi yönden tamamıyla ayakları üzerinde durabilecek hale gelecektir diye düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ise, uzun süredir görmek istedikleri bir manzaranın ortaya çıktığını belirterek, “Umuyorum ki bu birlik ve beraberliğimiz her daim devam eder. Süreçte en büyük teşekkürü Kulüp Başkanımız Fatih Özgökçen ve yönetim kurulu hak ediyor. Çok zor bir dönemde, kulüp tarihimizin en yüksek puanla ligi tamamladığı bir zamanda başkanlık yaptı. Şehirlerin en önemli markalarından birisi de spor kulüpleri. Konyasporumuz da şehrimizin en önemli markalarından birisi. Elde ettiği başarılarla hepimiz gurur duyuyoruz. Bu başarı tek başına olmuyor. Başarı için önce güçlü bir yönetim gerekiyor. İyi bir tesis, altyapı gerekiyor. Ateşli bir taraftar ve şehre sahip çıkılması gerekiyor. Bu dönem bunların hepsi oldu. İnşallah bu şehir bir gün şampiyonluk yaşayacaktır. Bundan hiç şüphemiz yok” diye konuştu.

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