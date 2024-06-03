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        Haberler Gündem Güncel Köpeğe çarpıp kaçan sürücüye para cezası | Son dakika haberleri

        Köpeğe çarpıp kaçan sürücüye para cezası

        Bilecik'in Osmaneli ilçesinde otomobiliyle sokak köpeğine çarpıp, yaralanmasına neden olduktan sonra kaçan sürücüye 7216 TL ceza kesildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2024 - 14:37 Güncelleme: 03.06.2024 - 14:37
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        Köpeğe çarpıp kaçan sürücüye para cezası
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        Osmaneli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Haceloğlu Mahallesi İstanbul Caddesi üzerinde sürücünün, sokak köpeğine otomobiliyle çarparak, yaralanmasına neden olduktan sonra kaçtığı ihbarıyla harekete geçti.

        Çevredeki kameraları inceleyen ekipler, sürücünün B.B olduğunu belirledi. B.B'ye kazanın ardından köpeği veterinere götürmeyip, kaçtığı gerekçesiyle 7216 TL ceza uygulandı.

        Yaralanan köpek ekiplerce Osmaneli Belediyesi hayvan hastanesine götürüldü.

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        #Köpek
        #bilecik
        #köpeğe çarpan sürücü
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