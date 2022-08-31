Köpeği emen kedi, şaşkına çeviriyor 0:00 / 0:00

İHA

Sivas’ın Zara ilçesine bağlı Eymir köyünde Erkan Solmaz’a ait kedi ve köpek görenleri bir hayli şaşırtıyor.

İHA'nın haberine göre yavruları ölü doğan Ateş isimli köpek, annesini kaybeden Su isimli kediyi bir yıldır emzirerek adeta kediye sütannelik yapıyor.

Birbiriyle düşman olarak bilinen kedi ve köpeğin bu yakın ilişkisi ise hayvanseverlerin içini ısıtıyor. Gün içinde neredeyse bir birinden ayrılmayan ikilinin o anlarını görenler hayrete düşürüyor.

"ATEŞ SU'YU YAVRUSU OLARAK, SU DA ATEŞ'İ ANNESİ OLARAK GÖRDÜ"

Çevredekileri video ve fotoğrafla inandırmaya çalıştıklarını söyleyen Erkan solmaz, "Biz Ateş'i 2013 yılında altı aylıkken sahiplendik. Sahiplendiğimizde evde kedilerimiz vardı. Ateş ve kediler iç içe büyüdüler. Bir tane kedimiz yavruladı ve maalesef kedi ortadan kayboldu. Kedi ortadan kaybolunca yavruları Ateş'i emmeye başladı. Ateş'i emmeye başlayınca kedinin adını da Su koyduk. Ateş onu yavrusu olarak Su da Ateşi annesi olarak gördü. Su, şu an 1 yaşında ama hala emmeye devam ediyor. Çevredekiler inanmadığı için fotoğraf ve videolarla onları inandırmaya çalışıyoruz. Aralarındaki bağ çok kuvvetli, bu da bizi çok mutlu ediyor" dedi.