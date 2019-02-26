Estonya’ya yaşayan inşaat işçileri geçtiğimiz günlerde hayatlarının macerasını yaşadılar.

Rando Kartsepp, Robin Sillamäe ve Erki Väli isimli inşaat işçileri, Parnu Nehri’nin buzlu sularından çıkmaya çalışan bir köpek fark ettiler. En azından onlar hayvanın köpek olduğunu zannediyorlardı.

Baraj inşaatından çıkan işçiler, buzun içinden geçen yolu temizledikten sonra hayvanı sudan çıkardılar. Havluya sardıktan sonra arabayla veteriner hekimin yolunu tuttular. Ancak üç işçi gittikleri klinikte köpek sanıp kurtardıkları hayvanın aslında bir kurt olduğunu öğrendi.

Veterinerler başta hayvanın kurt olup olmadığına karar veremese de bölgedeki kurtları iyi bilen bir avcı hayvanın bir yaşında genç bir erkek kurt olduğunu ifade etti.

İşçilerden biri olan Rando, hayvanın arabada huzur içinde yattığını ve adamın kucağında dinlendiğini söyledi. Ona göre, bir kurt bu kadar sakin olamazdı. Uzmanlar ise kan basıncının düşük olduğu için sakin durduğunu belirtti.

Kurt sağlığına kavuştuktan sonra Ulusal Çevre Ajansı'ndan araştırmacılar hayvanın boynuna bir GPS tasması taktıktan vahşi doğaya bıraktı.

Kurdun tedavi masraflarını karşılayan Estonya Hayvanları Koruma Birliği (EUPA) sosyal medyadan yaptığı açıklamada “Hikayenin sonucundan çok memnunuz ve yardım eden herkese teşekkür etmek istiyoruz, özellikle de kurdu tedavi etmekten korkmayan doktorlara” dedi.