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HaberlerYaşamİnternet bu kadını konuşuyor... Ayıyı tek hamlede yere serdi! - Haberler
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Köpeklerini kurtarmak için ayıyı elleriyle itti

ABD’nin California eyaletinde bir kadın evinin arka bahçesindeki duvarın üstüne çıkan anne ayıyı elleriyle iterek bahçesinin diğer tarafına düşürdü

İnternet bu kadını konuşuyor... Ayıyı tek hamlede yere serdi! - Haberler
İnternet bu kadını konuşuyor... Tek hamlede yere serdi!
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İHA

ABD’nin California eyaletinin San Gabriel Vadisi bölgesinde yer alan Bradbury’de bir evin arka bahçesine anne ayı ile yavruları geldi.

Anne ayı ve yavruları gören evdeki dört köpek ise, direkt ayılara doğru koşarak havlamaya başladı.

Anne ayı köpeklerin havlaması ile yavrularını korumak için yakında bulunan köpeğe pençesi ile saldırdı.

O sırada olay yerine gelen ev sahibi Hailey Morinico ise, ayının köpeklerine saldırdığını düşünerek, anne ayıyı duvarın üstünden elleri ile iterek bahçenin diğer tarafına düşürdü.

Anne ayıyı duvardan düşüren Morinico ardından köpeklerinden birini kucağına alarak bahçeden hızla uzaklaştı.

Olay anı ise evin bahçesinde bulunan güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Yetkililer, anne ayı ve yavrularının yemek aramak için evin bahçesine geldiklerini ifade ederken, vatandaşları ayılardan uzak durmaları konusunda uyardı.

Öte yandan California'da ayı nüfusu ise son yirmi yılda yükselişte, 1980'lerin başında tahmini 10 bin olan ayı nüfusu günümüzde 30 bine kadar yükseldiği tahmin ediliyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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