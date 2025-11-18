Kopenhag'da 100 yıl sonra iktidar değişiyor: Sandık çıkış anketleri sosyal demokratların aleyhine
Danimarka'nın başkenti Kopenhag'ı 100 yılı aşkın bir süredir yöneten Sosyal Demokratlar ilk defa kentin yönetimini kaybetmekle karşı karşıya. İktidardaki sosyal demokratların sağa kaydığı eleştirileri yapılırken, göç ve konut krizlerinin bu siyasi kırılmada etkili rol oynadığı vurgulanıyor.
Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da, Başbakan Mette Frederiksen'in politikalarından duyulan hayal kırıklığının artmasıyla birlikte sosyal demokratlar şehrin seçim tarihinde ilk kez kontrolü kaybedebilir.
Frederiksen'in Sosyal Demokratları, 1938'de mevcut sistemin yürürlüğe girmesinden bu yana ve daha da öncesinden itibaren, 100 yılı aşkın bir süredir şehri yönetiyor.
Ancak ülkede bugün yapılan belediye ve bölge seçimlerinin sandık çıkış anketleri en olası sonucun, sosyal demokratların mağlubiyeti olduğunu gösteriyor. Başbakan Frederiksen, Kopenhag Belediye Başkanlığı'na hükümetinde daha önce bakanlık yapmış bir ismi göstermişti.
Sosyal Demokratların adayı, eski sosyal işler ve konut bakanı Pernille Rosenkrantz-Theil, Başbakan Frederiksen'in yakın arkadaşı ve komşusu.
Sol partiler sosyal demokratlar olmadan çoğunluk
Analistlerin öne sürdüğü nedenler arasında, Frederiksen'in entegrasyon ve göç gibi konulardaki sert politikalarından kaynaklanan yorgunluk ve hayal kırıklığı yer alıyor. Bu politikalar, kısmen İngiliz hükümeti tarafından açıklanan yeni iltica ve göç politikasına ilham kaynağı oldu.
Berlingske gazetesi siyasi yorumcusu Bent Winther, Kopenhag Belediye Başkanlığı yarışını "her zamankinden daha açık" olarak nitelendirerek, "Tarihin kanat çırpışları belediye binasına yaklaşırken duyulabilir" dedi.
Bu ayın başlarında Megafon'un TV2 için yaptığı ankete göre, Yeşil Sol (Socialistisk Folkeparti, SF olarak bilinir), Kırmızı-Yeşil İttifak (Enhedslisten) ve Alternatif (Alternativet) partileri, Sosyal Demokratların desteği olmadan sol eğilimli bir çoğunluk oluşturacak konumdalar.
Sol partilerden sosyal demokratlara 'sağa kaydı' eleştirisi
Bu tahmin doğru çıkarsa, Kopenhag'ın bir sonraki belediye başkanı olacağı tahmin edilenler arasında Yeşil Sol'dan Sisse Marie Welling de bulunuyor.
Yeşil Parti Alternatif'in belediye başkan adayı Karoline Lindgaard ise şunları söyledi:
"Sosyal Demokratlar siyasi olarak sağa kayarak entegrasyon, işsizlik desteği ve çevre gibi konularda sağcı popülist bir parti haline geldi.
Bu, aşırı sağa seçmen kaybetmemek için yapılan alaycı bir stratejik manevraydı, ancak anketlere göre, yaptıkları tek şey kendi seçmenlerini Sosyal Demokratlara bağlı kalmak yerine aşırı sağa katılmaya hazırlamak oldu."
Lindgaard, birçok Kopenhaglı'nın Sosyal Demokratların "şehri hayal kırıklığına uğrattığını" düşündüğünü söyledi ve cinsel taciz iddiaları nedeniyle istifa eden, uzun süre belediye başkanlığı görevini yürüten Frank Jensen'in 2020'deki ayrılışını örnek gösterdi.
Lindgaard, "Konut krizini daha da kötüleştirme, şehrin iklim hedeflerini gerçekleştirememe ve otomobil merkezli kentsel paradigmayı daha da ilerletme yolunda ilerliyorlar" diye ekledi.
Kopenhag Üniversitesi Siyaset Bilimi Profesörü Peter Thisted Dinesen, Sosyal Demokratların başkenti kaybetmesinin "çok muhtemel" olduğunu, çünkü partinin elit karşıtı söylemlerinin büyük şehirlerdeki birçok kişiyi kendinden uzaklaştırmış olabileceğini söyledi. Son yıllarda Frederiksen, kırsal bölgelerdeki işçi sınıfı seçmenlere hitap ederek aşırı sağın tehdidini ortadan kaldırmaya çalıştı.
Dinesen, ülke genelinde farklılıklar olsa da, hükümetin azalan popülaritesinin Sosyal Demokrat adaylara daha geniş bir şekilde "yansıyacağını" bekliyor.
"Sosyal Demokrat hükümete karşı belki biraz yorgunluk var. Diğer partiler tarafından giderek daha fazla zorlanıyorlar. Özellikle Danimarka Halk Partisi, göç ve geri göç konusundaki tutumunu gerçekten güçlendirdi."