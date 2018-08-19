Köprü faciası sonrası Türk karikatüristin çizimi İtalya'yı birleştirdi
İtalya'da onlarca kişinin ölümüne yol açarak yas ve öfke yaratan Morandi Köprüsü'nün çöküşü sonrası en tesirli dayanışma mesajlarından birini, Cenova kentinin rakip futbol takımları Genoa ve Sampdoria taraftarlarının omuz omuza köprüyü birleştirirdiği karikatürle veren Türk karikatür sanatçısı Gökçe Eke BBC Türkçe'ye konuştu: Oluşan etkileşim beni gerçekten şaşırttı.
19.08.2018 - 17:35 | Güncelleme:
İtalya'da onlarca kişinin ölümüne yol açarak yas ve öfke yaratan Morandi Köprüsü'nün çöküşü sonrası en tesirli dayanışma mesajlarından biri, Türk karikatür sanatçısı Gökçe Eke'den geldi.
İtalya'da yaşayan karikatürist Gökçen Eke, köprünün çökmesinin ardından Cenova kentinin rakip futbol takımları Genoa ve Sampdoria taraftarlarının omuz omuza köprüyü birleştirir halde görüldüğü bir eser yaptı. Eke'nin çizimi sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı.
Sosyal medyanın ardından haber siteleri ve yazılı basın da bu çizime yer verirken ülkenin en büyük spor gazetelerinden Corriere dello Sport bu çizimi önceki gün baş sayfasına taşıdı.
Eke'nin çizimini sosyal medyada paylaşanlardan biri olan Torino takımının oyuncusu Lorenzo De Silvestri "Çok güzel. Birliktelik. Güç. #Genova" diye yazdı.
Son olarak dün Cenova'da kurbanlar için düzenlenen resmi cenaze törenine katılan İçişleri Bakanı Matteo Salvini de törenden hemen önce Eke'nin çizimini Twitter'da paylaştı. Salvini bu paylaşımında, "Acıda birleştik, gerçek ve adalet arayışında birleştik, pes etmemeye kararlıyız" diye yazdı.
İtalya milli takımı teknik direktörü Roberto Mancini dün başlayan lig maçları vesilesiyle Eke'nin sembol haline gelen çizimini paylaştı ve "Futbolun bir oyun oldugunu ve güzel bir taraftarlığın birleştirici olabileceğini ve olması gerektiğini hatırlayalım" dedi.
Ansa ajansı da Eke'nin Twitter'da paylaştığı çizimi icin "Birleştiren tweet" başlığını attı.
Eke: Bu denli bir sembol haline gelebileceğini tahmin etmemiştim
İtalya'yı dayanışma mesajında birleştiren bu çizimin yaratıcısı Gökçen Eke, bu eseri hangi duygularla çizdiğini ve çiziminin en beğenilen dayanışma mesajlarından biri haline gelmesiyle ilgili ne düşündüğünü BBC Türkçe'ye anlattı.
3.5 yıldır İtalya'da yaşayan 36 yaşındaki Gökçen Eke, "İtalya'ya küçük yaşlardan bu yana birçok kişinin derecesine hayret ettiği bir sevgiyle bağlıyım. O yüzden öncelikle böyle bir kaza, ihmal beni çok derinden etkiledi ilk gördüğümde haberleri" dedi.
"Böyle bir facianın yaralarının sarılması için de öncelikle farklı tarafların, farklı düşüncelerin bir araya gelmesi gerektiğini" düşündüğünü anlatan Eke, "Bunu da şehrin farklı ve sürekli ezeli rekabet halinde olan Genoa ve Sampdoria kulüpleriyle ve taraftarlarıyla sembolize etmeye çalıştım.
"Çünkü ancak bu şekilde böyle bir olayın altından kalkılabileceğini düşünüyorum" dedi.
Eke, çizimi ilk paylaştığında bu kadar etkileşim almasını beklemediğini de belirtti ve şöyle devam etti:
"Oluşan etkileşim beni gerçekten şaşırttı. Bu denli bir sembol haline gelebileceğini tahmin etmemiştim. Birçok ünlüden mesajlar aldım. Hatta yarın Rai'den evime gelecekler ve bu çizimin nasıl doğduğuna dair fikir sahibi olmak ve çizimlerimi nasıl yaptığımı görmek istediklerini belirttiler."
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi mezunu olan Gökçen Eke, özellikle futbol konulu karikatürleriyle tanınıyor.
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Köprü faciası sonrası Türk karikatüristin çizimi İtalya'yı birleştirdi/kopru-faciasi-sonrasi-turk-karikaturistin-cizimi-italya-yi-birlestirdi-21103872110387
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