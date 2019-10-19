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Haberlerİş-Yaşam

Köprü ve otoyollarda yüzde 20 zamla 2.5'luk tırmanış

Bu ayın ilk haftasında köprü ve otoyollara yapılan yüzde 20 zammın devlete getirisi ortaya çıktı. Karayolları Genel Müdürlüğü’nün, 2 milyar 150 milyon TL olması beklenen yıl sonu geliri, zam sonrasında 2.5 milyar TL’ye kadar çıkacak. 3 aylık dönem için öngörülen gelir artışı 250-300 milyon TL dolayında hesaplanıyor. Habertürk'ten Olcay Aydilek'in haberi...

Köprü ve otoyollarda zam

Karayolları Genel Müdürlüğü, 7 Ekim’den geçerli olmak üzere otoyol ve köprü geçiş ücretlerine ortalama yüzde 20 oranında zam yaptı. Açıklamada, her yıl Üretici Fiyat Endeksi'ne (ÜFE) göre düzenlenmesi gereken geçiş ücretlerinin, geçen yıl yüzde 33.64 olan enflasyona rağmen 21 aydır artırılmadığı kaydedildi. Bu zammın, devlete getirisine ilişkin öngörüler de ortaya çıktı.

Buna göre zam öncesinde devletin sahip olduğu ve işlettiği köprü ve otoyollardan (vergi dahil) 2 milyar 100-150 milyon TL dolayında gelir elde edilmesi bekleniyordu. Zam sonrasında bu tutarın (yine vergi dahil),2 milyar 400 ile 2 milyar 500 milyon TL’ye çıkması bekleniyor. Bu tutara, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne köprü gelirlerinden ayrılan payın da dahil olduğu belirtiliyor.

18 MİLYAR TL’Yİ BULDU

Karayolları’na, 2019 yılı başında 7 milyar 736 milyon TL yatırım ödeneği ayrılmıştı. Bu tutarın, 2020 yılında 7.6 milyar TL düzeyine kadar çekilmesi hemen hemen kesinleşti. Karayolları, bu yıl içinde değişik dönemlerde ek ödenek talebinde bulundu. Bu taleplerin önemli bir bölümü karşılandı. 2019 yılında ek ödeneklerle Karayolları’na aktarılan tutarın, 18 milyar TL’yi aştığı ifade edildi. Karayolları Genel Müdürlüğü’nün, 2020 yılında da ek ödenek talebinde bulunması bekleniyor.

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